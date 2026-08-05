Новый сквер появится на Малиновой горе в Ижевске

Благоустройство Березовского сквера начинается в микрорайоне Малиновая гора Ленинского района Ижевска. Как сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии, новое пространство для отдыха появится за домом № 50 по улице Тверской.
На участке планируют посеять 300 кв. м газона, высадить 350 декоративных кустарников дерена пестролистного, установить опоры освещения, заменить покрытие вдоль пешеходных маршрутов, обустроить зону отдыха со скамейками и урнами.
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