Ограничения на прием и вылет самолетов ввели в аэропорту Ижевска Фото: Данил Иванов.

Утром 5 августа в аэропорту Ижевска ввели временный запрет на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – пояснили в ведомстве.

Отметим, что сигналы о возможной атаке БПЛА в республике не вводились.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пятерых иностранцев депортировали из Удмуртии за нелегальную торговлю

Пять жителей Ижевска осудят за вымогательство и грабежи на миллионы рублей

Названия для семи новых улиц в Октябрьском районе выбрали в Ижевске