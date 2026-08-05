Ограничения на прием и вылет самолетов ввели в аэропорту Ижевска

Фото: Данил Иванов.
Утром 5 августа в аэропорту Ижевска ввели временный запрет на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – пояснили в ведомстве.
Отметим, что сигналы о возможной атаке БПЛА в республике не вводились.
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