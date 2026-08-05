Сигнал «Беспилотная опасность» объявлен в Удмуртии 5 августа

Фото: Архив КП.
5 августа в 09:05 в Удмуртии ввели сигнал «Беспилотная опасность». Об этом в соцсетях сообщил председатель Госкомитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.
Жителей призывают сохранять бдительность и напоминают, что в случае возникновения опасной ситуации следует обращаться по телефону экстренных служб 112.
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