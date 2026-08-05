Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии 5 августа

Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии Фото: Архив КП.

5 августа в связи с опасностью атаки БПЛА в Удмуртии ввели сигнал «Опасное небо». Об этом в соцсетях сообщила врио Главы республики Ольга Абрамова.

Предупредительные сирены включили в Можге, Сарапуле, а также в Кизнерском, Граховском, Можгинском, Алнашском, Киясовском, Сарапульском, Камбарском и Каракулинском районах.

Напомним, ранее в аэропорту ввели запрет на прием и вылет самолетов.

Жителей просят сохранять спокойствие, а также не снимать БПЛА на видео, не приближаться к обломкам и не пытаться сбить дрон самостоятельно. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

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