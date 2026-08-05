Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 августа 2026 5:39

Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии 5 августа

Жителей Удмуртии просят сохранять спокойствие
Виола Романова
Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии

Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии

Фото: Архив КП.

5 августа в связи с опасностью атаки БПЛА в Удмуртии ввели сигнал «Опасное небо». Об этом в соцсетях сообщила врио Главы республики Ольга Абрамова.

Предупредительные сирены включили в Можге, Сарапуле, а также в Кизнерском, Граховском, Можгинском, Алнашском, Киясовском, Сарапульском, Камбарском и Каракулинском районах.

Напомним, ранее в аэропорту ввели запрет на прием и вылет самолетов.

Жителей просят сохранять спокойствие, а также не снимать БПЛА на видео, не приближаться к обломкам и не пытаться сбить дрон самостоятельно. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пятерых иностранцев депортировали из Удмуртии за нелегальную торговлю

Пять жителей Ижевска осудят за вымогательство и грабежи на миллионы рублей

Названия для семи новых улиц в Октябрьском районе выбрали в Ижевске