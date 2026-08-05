Остановку транспорта запретили на улице Софьи Ковалевской в Ижевске

В ближайшее время на улице установят дорожные знаки Фото: Данил Иванов.

В Ижевске на улице Софьи Ковалевской запретили остановку транспорта. Информация об этом появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

Решения приняли для «обеспечения безопасности дорожного движения». В ближайшее время на улице установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Фото: администрация Ижевска

Жителям и гостям города стоит учитывать эти изменения при планировании маршрута.

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