Ижевск в законе: могут ли принять ребенка в детский сад без прививок? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Прививки – это одна из наиболее острых тем для обсуждений в среде родителей. Кто-то высказывается резко против, кто-то наоборот убеждает в их полезности. Но что если ребенка не берут в детский сад без прививок? «Комсомолка» разбирается правомерно ли это и можно ли попасть в детское учреждение без прививок.

Угрозы нет, вперед!

Государство обязано обеспечить каждому человеку право на образование и его общедоступность (п. 2 ст. 41 Конституции России). Поэтому взять ребенка в образовательное учреждение обязаны, независимо от того, стоят прививки или нет (п. 3 ст. 5 ФЗ N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

– Основной закон, на который могут опираться родители и где прописаны их права на отказ от вакцинации своих детей, – это федеральный закон №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», – рассказывает юрист Мария Валова. – В подпункте 1 статьи 5 Федерального закона №157 установлено, что прививки – это добровольное дело и решение родителей.

Отметим, что исключение делается только в случае, когда в детском саду есть угроза эпидемии, а такое бывает не часто, или массовые инфекционные заболевания. В этом случае без прививки в детский сад не примут, пока эпидемия не закончится.

«Чистая» группа

У непривитых детей, которые были в контакте с привитым ребенком после вакцинации живой полиомиелитной вакциной, может развиться «вакциноассоциированный полиомиелит», в том числе в паралитической форме.

Поэтому детей, привитых живой вакциной и тех, кто не привит от полиомиелита вообще или получил менее трех прививок, для профилактики желательно разделять друг от друга. Для них ищется «чистая» группа или место в другом детском саду. Если место найти не получается, родителям предлагается побыть с ребенком дома.

- Если к нам приходят такие дети, мы их принимаем. Это же прописано в законе. Есть свои особенности с Манту. Мы просим справку от фтизиатра о состоянии здоровья ребенка, о том, что ни он, ни члены его семьи не болеют туберкулезом, - рассказывает Ирина Юлашева, заведующая МДОУ №143.

Отказ от прививок

Что делать, если отказываются подписать карту в больнице? Просим врача письменно обосновать отказ, указав номер нормативного документа, на основании которого они отказывают ребенку в посещении детского сада. Пишем заявление о своем отказе от пробы Манту или других прививок (обычно после этого все медкарты подписываются).

Если заведующая или медсестра сада отказываются принять непривитого ребенка, просят взять дополнительную справку из любого другого учреждения, кроме поликлиники, о том, что ваш малыш здоров, знайте, что это незаконно (если медосмотр в детской поликлинике пройден и

ребенок признан здоровым). Кроме медицинской справки в садик надо предоставить еще отказ от прививок и все.

А что делать, если все же отказывают? Просим у заведующей письменный отказ с указанием причины. Далее с этим письменным отказом обращаемся в Управление образования администрации Ижевска.

Ставить или не ставить, вот в чем вопрос

Ставить прививку или нет, решает каждый лично для себя. Но всегда стоит принимать во внимания показания и противопоказания врача на этот счет.

– Прививки, поставленные вовремя, по схеме – это определенная тренировка для иммунной системы. Мы заставляем ее быстрее созревать и работать, – рассказывает Наталья Звонарева, врач-инфекционист, педиатр, неонатолог. – Если у ребенка нет прививочного опыта, то болеют они непредсказуемо. Или слишком долго, когда иммунитет как бы не включается в работу. Или есть вероятность очень резкой реакции организма – мы боимся осложнений вплоть до гибели ребенка.

Врач отмечает, что сейчас родители понимают нужность и полезность прививок. Они не просто следуют указаниям врача, они знают, какие вакцины и когда надо делать, ищут лучшие именно для своего ребенка.

– Все-таки мы рекомендуем тренировать иммунную систему ребенка. Говорим, что не нужно оберегать ребенка от всех болезней. Когда родители не ходят никуда, где их малыш может заразиться, – это неправильный подход. Иммунитет созревает только тогда, когда встречается с инфекцией, когда у него появляется работа, - уверена Наталья Звонарева.

Полезные адреса и телефоны

Управление образования администрации Ижевска

Гвоздкова Наталья Геннадьевна

ул. Ленина, 2, тел.: 41-45-56 (приемная), 41-47-66

Дошкольный отдел: 41-46-49, 41-46-57

Ресурсные центры районов Ижевска

1. Индустриального района – ул. Дзержинского, 5 (здание Администрации Индустриального района), 1 этаж, каб. № 123, тел.: 41-43-63;

2. Ленинского района – ул. Азина, 146 (здание Администрации Ленинского района), 2 этаж, каб. № 211, тел.: 41-44-84;

3. Октябрьского района – ул. Школьная, 13, тел.: 59-01-55;

4. Первомайского района – ул. Пушкинская, 150 (здание Администрации Первомайского района), 1 этаж, каб. № 100, 41-46-49;

5. Устиновского района – ул. Труда, 90, тел.: 21-36-19

«Карапузы, на старт!» продолжаются

Участвуя в конкурсе «Карапузы, на старт!» (0+), не нужно думать о прививках – они здесь не обязательны! Конкурс проходит онлайн. И родителям нужно лишь прислать в редакцию видео, на котором ребенок учится ползать, или уже ползает, осваивает первые шаги или занимается спортивными упражнениями согласно номинациям.

Все подробности можно узнать здесь, а также посмотреть видео, которые уже прислали.