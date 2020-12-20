Удмуртия вошла в тройку регионов для проведения шахматного исследования Фото: Архив «КП» в Ижевске

Федерация шахмат России совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко в рамках проекта «Шахматы в школах» запустила масштабное шахматное исследование. Психологи и нейропсихологи будут изучать, как дополнительные уроки шахмат влияют на развитие и успеваемость детей. Удмуртия вошла в тройку регионов, где реализуется проект. На базе трех школ Ижевска — школы № 50, 77 и 88 — в течение двух лет специалисты будут следить за успехами учеников. Работа уже началась. А о том, как появилась идея и как повлияют результаты на дальнейшую работу программы рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

Как появилась идея исследования?

Проект «Шахматы в школах» Федерация шахмат России совместно с Фондом Тимченко запустила ещё в 2014 году. В Удмуртии проект стартовал в 2017-2018 учебном году. Цель проекта — популяризировать шахматное образование среди подрастающего поколения. Во все школы, которые участвуют в программе, внедряют учебно-методические комплексы, проводят конкурсы на лучшее преподавание и организовывают турниры.

— Мы помогаем наладить этот процесс. Спустя несколько лет активной работы, проект запустили более чем в 10 регионах страны. И нам захотелось понять, насколько он эффективный, — рассказывает Марк Глуховский.

Как сказал исполнительный директор, при создании программы организаторы исходили из мысли, что шахматы — это полезное занятия для развития ребенка. Чтобы проверить эту теорию и подвести научную базу, было принято решение провести исследование.

— Для того, чтобы понять, насколько это полезно и интересно, нужно провести исследование. Тем более что таких исследований проходило крайне мало, — комментирует Марк Глуховский.

Исследование продлится два года, периодическ специалисты будут лично приезжать в Удмуртию для отслеживания результатов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В чем главная задача исследования?

Детские психологи на протяжении двух лет будут следить за двумя группами детей. Первая — где дети в рамках дополнительной школьной нагрузки занимаются шахматами, и вторая, где школьники не заинтересованы в занятиях. Обе эти группы сравнивают, чтобы понять, будут ли отличаться отметки по другим предметам и общее развитие у детей.

Психологов, которые в данный момент занимаются исследованием, выбирали тщательно. В первую очередь обращали внимание на их прошлый опыт работы с детьми и результаты их научных достижений. В итоге выбрали трех специалистов, которые сейчас работают и в Удмуртии. Для реализации проекта выбрали три региона— Тульская область, Алтайский край и Удмуртская республика.

О промежуточных результатах исследования говорить пока рано, так как специалисты только начали работу Фото: Амир Закиров

Как итоги повлияют на дальнейшую работу федерации и Министерства образования?

— По результатам исследования мы сделаем вывод, насколько влияет занятие шахматами на успеваемость по другим предметам. Или вообще не влияет — вот главная цель исследования.

В любом из вариантов, результаты помогут определить, стоит ли в дальнейшем развивать программу по внедрению шахмат в систему образования и в каком направлении. Или же программа бесполезна и смысла её реализовать в дальнейшем нет.

Данный проект поможет не только Федерации шахмат России определиться с результатами проделанной работы в области популяризации шахмат, но и даст ответы Министерству образования. Вполне возможно, что итоги окажутся успешными и Министры решат, что программу нужно внедрять во всех городах и селах.

— Кода вы что-то делайте несколько лет, то возникает вопрос: «То ли я делаю, а зачем мы это делаем?» На большом материале мы хотим найти обоснованный ответ на эти вопросы. Когда мы его получим, то сможем скорректировать свои планы. Возможно, мы увидим колоссальный эффект, а может наоборот. Ответ важен и для нашего внутреннего отношения к программе и отношения Министерства образования, для которых эти результаты будут особенно важны. Ведь это шикарный инструмент для развития ребенка, — поясняет значимость проекта исполнительный директор.

К исследованию уже проявили интерес, так как оно отвечает на практические вопросы. — Шахматы не являются обязательным предметом в школе и родители с детьми сами решают, стоит ли заниматься или нет — это дело добровольное. А поскольку дело добровольное, то проводить такое исследование по математике и химии нет смысла. Поэтому к результатам есть большой интерес, но работа только началась и запланирована на два года и к тому ещё ковид сбивает план. Поэтому промежуточных результатов ещё нет, — поясняет исполнительный директор.

Следующий приезд психологов у Удмуртию намечается в апреле 2021 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Как исследование реализуется в Удмуртии?

В нашем регионе психологи работают на базе трех школ Ижевска — № 50, 77 и 88. Отобранные специалисты проводят тестирования и общаются с детьми. Работу в республике они ведут уже вторую неделю. Все это с согласия родителей и директоров учреждений.

Как рассказывает Светлана Дерябина, куратор проекта «Шахматы в школах» в Удмуртии и представитель Федерации шахмат Удмуртии, на проведение исследования они согласились не раздумывая, так как сотрудничество с Федерацией шахмат России — это всегда плодотворная и полезная работа.

— Отказывать было бы странно, тем более наш регион входит в проект «Шахматы в школах» и реализуется очень успешно, — комментирует Светлана.

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