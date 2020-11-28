Развитие спорта и культуры в одном: как изменился шахматный спорт в Удмуртии за этот год Фото: Амир Закиров

26 ноября прошел телемост между министерствами Удмуртии и фондом Тимченко». Он был посвящен итогам сотрудничества в этом году, тому, какие остались нерешенные проблемы, как их решить и что можно улучшить.

Какие программы реализует Фонд в Удмуртии

Благодаря Фонду Тимченко в республике реализуются спортивные, культурные, образовательные и социальные программы. 20 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов и Председатель Наблюдательного совета Фонда Тимченко Ксения Франк торжественно подписали соглашение о сотрудничестве.

Телемост — это подведение промежуточных итогов.

— Каждый год важно понимать, что конкретно сделано, а что конкретно не сделано. Также нужно понимать, что мы можем сделать лучше. Поэтому мы сегодня попросили всех профильных министров по своим направлениям и по прошедшему году рассказать об итогах сотрудничества, — поясняет модератор встречи и постоянный представитель Главы Удмуртии при Президенте России, заместитель Председателя Правительства республики Михаил Хомич.

Телемост стал подготовкой встречи Фонда с Главой Удмуртии Александром Бречаловым, которая пройдет в феврале 2021 года, Фото: скриншот телемоста

Свои результаты представили Министр культуры региона Владимир Соловьев по совместной программе «Культурная мозаика», Министр социальной политики Татьяна Чуракова поделилась итогами профилактики вторичного сиротства, а Министр спорта Александр Варшавский рассказал не только о внедрении новых видов ледового спорта в Удмуртии, но и как в республике развивается шахматный спорт. К обсуждению по шахматам подключились также заместитель министра образования Ирина Крохина и тренер Спортивной школы по шахматам имени С.Ф. Ощепкова, автор методических пособий по шахматам для начинающих Светлана Дерябина.

Как развивается шахматный спорт в рамках сотрудничества

Несмотря на переход на дистант и отмену массовых мероприятий, как отмечает министр спорта, ни на какие проекты пандемия не повлияла. Благодаря оперативной связи с Фондом, в программы быстро вносили коррективы. Проще всего было с шахматным спортом.

— Шахматы под условия пандемии быстро подстроились, потому что в шахматы играть онлайн получится, а в хоккей нет, — поясняет Александр Варшавский.

В рамках сотрудничества с фондом Тимченко, а также при поддержке и участии Корпорации Центр и Медиагруппы Центр, как основных партнёров шахматной федерации Удмуртии, в этом году в республике открылись два ресурсных центра подготовки преподавателей по шахматам. Главными задачами для открытых ресурсных центров Министр спорта ставит подготовку и переподготовку педагогов. Также развитие спорта высших достижений.

— Хорошо, что мы начали с азов. Сейчас мы создаем базу, которая в дальнейшем даст результат и в спорте, и в развитии шахматной культуры. С шахматами все идет системно и органично, — добавляет Варшавский.

Переход в онлайн не повлиял на проведение шахматных мероприятий Фото: Амир Закиров

Переход в онлайн не повлиял на проведение шахматных мероприятий Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Пиар и сотрудничество со школами: какие проблемы есть в развитии шахмат в Удмуртии

По словам Варшавского, единственное, что хотелось бы создать — тренировочные слеты для детей и педагогов со всех уголков республики. Такая работа только началась. Куратор ресурсного центра в Ижевске Светлана Дерябина рассказала, что первые учебно-тренировочные сборы пройдут 3-9 января 2021 года на базе Центра одаренных детей «ТАУ». В них примут участие 50 шахматистов республики. Сейчас совместно с Федерацией шахмат Удмуртии, Ресурсным центром Ижевска и центром «ТАУ» подписывается соглашение, где будут утверждены три выездных смены на следующий год: это будет и общение, и мастер-классы, и учеба, и небольшие соревнования.

Благодаря развитию шахмат, в 379 школах уже включили предмет в программу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Хотя, безусловно, развивать направление нужно и для спортсменов, и для педагогов. И в этом особенно важно взаимодействие между курирующими проекты министерствами.

Также Ресурсным центром разрабатывается дорожная карта мероприятий на 2021 год, где будет четко обозначено, кто и за что отвечает, в том числе какие задачи стоят у Министерства спорта в рамках развития шахмат и у Министерства образования. Как отмечает Светлана Дерябина, с Министерством спорта идет плотное сотрудничество, в то время как от Министерства образования хотелось бы получить больше поддержки. Например, рекомендательное письмо для школ, чтобы методисты Ресурсного центра могли прийти в общеобразовательные организации и рассказать о возможной помощи и сотрудничестве.

Эту идею подхватила замминистра образования Ирина Крохина — да, такое письмо будет направлено в подведомственные организации через Управление образования города Ижевска. Крохина также отметила, что в этом году шахматный инвентарь получили 70 школ республики и 65% образовательных учреждений уже полностью им обеспечены. Что касается работы Ресурсных центров, то Дебесский политехникум заслужил особое внимание — здесь готовят педагогов шахматной дисциплины в рамках образовательной программы, поэтому на выходе учащиеся могут смело идти работать преподавателями шахмат для дошкольников и школьников начальных классов.

Благодаря развитию шахмат, в 379 школах уже включили предмет в программу Фото: Ильяс Бекмансуров

Руководитель направления «Спорт» Фонда Тимченко Игорь Барадачев подчеркивает, что сейчас основные задачи для Ресурсных центров Удмуртии — раскрутка за пределами республики, так как это уникальные проекты не только для региона, но и для России.

— Сейчас важно дать понять другим регионам, что неважно, где находятся эти учреждения, а какие знания и опыт они могут дать. Поэтому повышение качества преподавания является приоритетом, — комментирует Игорь Барадачев.

Ресурсный центр в Ижевске начал работу 2 октября Фото: Евгений Поздеев

Михаил Хомич поддержал эту идею и даже предложил возможные варианты пиар-компании. Например, рассказывать не о том, что такие центры существуют, а каких преподавателей они готовят.

— Нам легко говорить: «Мы готовим преподавателей», а можно посмотреть, что это за преподаватели? Показать, чему человек научился, что начал преподавать в детском саду или школе. Это хорошая история с точки зрения пиара и подсветки. Нужно не рассказывать, что мы открыли, а показывать историю успеха того, что уже заработало, — делится Хомич.

Фонд Тимченко решил включить эту историю в пиар-план спортивного направления на следующий год.

Ресурсный центр в Ижевске начал работу 2 октября Фото: Евгений Поздеев

Надежда на дальнейшее сотрудничество

Как рассказывает Светлана Дерябина, такие телемосты проходят два раза в год. На последнем обсуждали открытие Ресурсных центров. И вот, к концу года их открыли уже два — в Ижевске и Дебесском районе. А на связи с Фондом они находятся постоянно, решаются все вопросы быстро и оперативно. Уже на следующей неделе совместно с Федерацией шахмат России и Фондом шахматная школа им. С.Ф. Ощепкова начинает проводить психологическое исследование, как шахматы в школах влияют на детей.

— Мы выбрали образовательные организации, которые будут участвовать в исследовании. Через две недели приедут психологи, которые начнут работу с двумя группами детей: группа, которая занимается шахматами и группа, где дети шахматами не интересуются, — поясняет Светлана.

Исследование будет проходить несколько лет, а пока Светлана благодарит и надеется на дальнейшее сотрудничество с Фондом. Так как именно благодаря этой совместной работе реализовали проект «Шахматы в школах», который стал очень популярным и привлек внимание к этой спортивной дисциплине.

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