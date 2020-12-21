Советы от ижевского психолога: как родителям избежать манипуляций детей?

Как не допустить манипуляций детей рассказала «Комсомолке» старший преподаватель кафедры психологии развития и дифференциальной психологии УдГУ Юлия Новгородова Фото: pixabay.com

Как часто мы можем наблюдать картину, когда родитель сначала отказывает в прихоти своему ребенку, но через время соглашается – идет на поводу у ребенка и становится его марионеткой. Все понимают, что это не есть хорошо, но исправить ситуация порой бывает очень сложно.

Как не допустить манипуляций детей рассказала «Комсомолке» старший преподаватель кафедры психологии развития и дифференциальной психологии УдГУ Юлия Новгородова.

Когда и как рождаются манипуляции?

- Истерика малыша одного-двух лет – это выражение его гнева, обиды, усталости. В таком возрасте справляться со своими эмоциями дети еще не могут, поэтому бурно выражают радость или недовольство. И называть это манипуляциями нельзя, - говорит психолог.

По словам специалиста, шантажировать и манипулировать дети начинают в 2-3 года.

- В этом возрасте малыши уже понимают взаимосвязь между своими действиями и вашей ответной реакцией. В 5-7 лет наступает период сознательных манипуляций. Репертуар расширяется и все более совершенствуется, – объясняет Юлия.

Почему дети пытаются манипулировать?

1. Научили сами родители. Часто, чтобы избежать слез ребенка или заставить его сделать то, что он не хочет, родители предлагают ему игрушки, сладости или другие приятные для него вещи. Дети запоминают такие примеры и потом начинают пользоваться этим.

2. Научили бабушка и дедушка. Они зачастую являются для ребенка более добрыми «персонажами», чем родители. Бывает, что прямо при детях старшее поколение начинает осуждать маму и папу за строгие правила, которые установлены для ребенка в семье, а затем просто отменяют их по отношению к малышу со своей стороны.

3. Отсутствие договоренностей между двумя родителями. Мама разрешила, а папа нет. Или наоборот. В этой ситуации ребенок пользуется тем вариантом, который становится выгодным для него.

Как понять, что ребенок манипулирует вами?

Приведем несколько примеров из жизни, к которым чаще всего в своих манипуляциях прибегают дети, и расскажем, как с этим бороться.

Играет на эмоциях. Плачет и истерит, обижается, игнорирует родителей, давит на жалость. В этот момент мама и папа начинают чувствовать свою вину в ситуации и поддаются на манипуляцию ребенка, выполняя его желание.

Совет: в этой ситуации нужно дать успокоится и себе и ребенку. После того, как эмоции поутихнут, можно начинать диалог с ребенком.

Устраивает истерику в общественном месте. В этот момент взрослый человек чувствует себя неловко из-за поведения своего ребенка. Родители боятся осуждения общества в свой адрес, за такое «плохое» воспитание.

Совет: здесь нужно понять, что мнение чужого человека, которого вы видите в первый и в последний раз, не должно становится важнее воспитательного момента для вашего чада. Если вы в этой ситуации не поддадитесь на плачь ребенка, то он поймет, что этот способ не действует и не будет возвращаться к нему вновь.

Проявляет свою слабость. Ребенок постоянно жалуется, что у него что-то не получается, он чего-то не может.

Совет: своего малыша с самого раннего девства стоит приучать к самостоятельности. При этом на выполнение того или иного задания стоит ставить временные рамки. Например, сказать, что уроки должны быть сделаны к тому моменту, как родители вернутся с работы. Важно, чтобы за выполнение такого простого ежедневного действия не следовало вознаграждение в виде, например, сладостей или походов в кино.

Притворяется больным. Часто к такому приему дети прибегают, чтобы не идти в детский сад или школу, или просто не делать уборку по дому.

Совет: просто скажите ребенку, что уже вызвали врача на дом или прямо сейчас пойдете вместе с ним в больницу. Дети не любят врачей, а к тому же будут боятся, что их обман раскроют.

Начинает льстить вам. Часто дети ведут себя подозрительно и даже агрессивно мило по отношению к родителям. Говорят комплименты, обнимают, говорят, что выполнят любую просьбу. Если это все делается неискренне, значит ребенок вами манипулирует и пытается таким образом заслужить желаемое.

Совет: Важно донести ребенку мысль, что он любим, не за какие-то действия, а потому что он просто есть. Тогда попытки заслужить желаемое через фальшивое проявление любви, отпадут сами собой.

Победить манипуляции сможет только терпение

– За один раз ничего не уйдет. И сам переломный момент будет окрашен негативными эмоциями, потому что будет ломаться стереотип поведения ребенка. Родителям прежде всего самим нужно осознать, что они часто ищут легкие способы воспитания детей. И, не желая конфликтных ситуаций, идут на поводу капризов, - говорит психолог Юлия Новгородова.

Истории родителей

Читатели поделились своим личным опытом в борьбе с манипуляциями детей.

– А я со своими детьми соглашаюсь. Не хочешь учить уроки, и не учи. Ну, подумаешь, двоек нахватаешь, на второй год оставят. Не хочешь есть суп – не ешь, просто потом будешь всю жизнь от гастрита лечиться, - написала нам Светлана Игоревна.

– Когда я что-то не разрешаю своей 5-летней дочери, она говорит, что уедет от нас навсегда. Я предлагаю ей поцеловаться на прощание, помочь собрать чемодан с вещами, ведь я ее так сильно люблю. И через секунду она решает остаться с нами, - говорит Наталья, менеджер по работе с клиентами.

– Однажды слышал, как отец одного одноклассника сына твердым голосом ему сказал: «Я с шантажистами не торгуюсь». Решил взять опыт на вооружение, - рассказывает Владимир, руководитель строительной фирмы.

– Стать лидером для своего ребенка. Никому не подражать. Проявить твердость характера. И вообще, мать есть мать, это она должна научить ребенка жить, а не ребенок переделывать ее характер под свой, - делится Альбина.

Как понять ребенка

Известный детский психолог, автор популярных среди родителей книг «Общаться с ребенком. Как?», «Продолжаем общаться с ребенком», «Поведение ребенка в руках родителей» Юлия Гиппенрейтер предлагает понять чувства и желания ребенка через эмоции родителей.

Сначала вы должны точно определить, какие чувства вы испытывайте к ребенку в этом моменте.

1. Раздражение. Это может значить, что ребенок пытается получить больше вашего внимания.

В этой ситуации вы должны дать понять ему ту ласку и любовь, которой ему не достает. Почаще проводите время вместе и балуйте ребенка не вещами, а чувствами.

2. Гнев. Ребенок пытается освободится от чрезмерной опеки и давления со стороны родителей.

Вы можете только одно: дать большую свободу своему чаду.

3. Обида. Возможно ребенок мстит вам за что-то. Вспомните те ситуации, в которых вы могли ненамеренно причинить ребенку боль. Попытайтесь загладить вину, извинитесь.

4. Безнадежность и отчаяние. «Плохое» поведение ребенка может быть связано с его неуверенностью в себе и своих силах. Родителю стоит уменьшить требование и давление на ребенка. Почаще хвалить его за достижения, и поддерживать в неудачах. Помогать в выполнении заданий.

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