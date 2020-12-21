Образовательный портал для онлайн-обучения удмуртскому языку запустят в республике Фото: pixabay.com

Весной 2021 планируется запустить информационно-образовательный портал для обучения удмуртскому языку в онлайн формате. Там можно будет найти специальную литературу и аудио- и видеоматериалы, причем как для детей, так и для взрослых, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр образования Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Чиновник говорит, что в республике имеются все условия для преподавания удмуртского языка, к тому же они постоянно совершенствуются. Это доказывает, в том числе, создание нового портала.

В Удмуртии в 2020 году начали создавать две базовые школы в Глазове и Можге с изучением удмуртского языка. Планируется, что в дальнейшем они будут ориентированы на глубокий этнокультурный уклон.

Также в скором времени хотят начать открывать ресурсные центры этнокультурного образования.

- Благодарю Всеудмуртскую ассоциацию «Удмурт Кенеш» и всех учителей удмуртского языка за тот вклад, который они вносят в сохранение языка и культуры удмуртского народа, - пишет на своей странице Светлана Болотникова.

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