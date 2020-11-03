Жители Удмуртии продолжают поздравлять своих мам с «профессиональным» праздником

Расскажите о том, как сильно вы любите маму Фото: pixabay.com

День матери - один из самых важный и трогательных праздников. К сожалению, мы не всегда успеваем благодарить наших мам за их ежедневный труд и терпение. «Комсомолка» хочет исправить это! В честь праздника при поддержке партнеров мы запустили конкурс «Скажи маме «спасибо». Теперь любой житель Удмуртии может прислать нам свое видеопоздравление и рассказать на всю республику о том, как сильно он любит свою маму.

Первые участники конкурса уже поделились своими поздравлениями. Только посмотрите, какие они разные и искренние!

Как принять участие в конкурсе

Все просто! Участником может стать каждый, кто хочет выразить свою благодарность маме. Ваш возраст не имеет значения, главное - быть искренним.

Небольшая пошаговая инструкция:

Шаг 1. Запишите видео, на котором вы поздравляете маму с праздником. Человек на видео должен ответить на два вопроса:

1. «Что самое сложное в работе мамы?»

2. «За что вы сильнее всего ее любите?»

И поздравить маму.

Шаг 2. Отправьте видео можно удобным для вас способом: на почту kp@mgcentr.ru или в личные сообщения «ВКонтакте». Срок до 27 ноября. После получения видео все поздравления будут опубликованы на сайте www.izh.kp.ru (18+).

Шаг 3. Дождаться 27 ноября. В этот день «Комсомолка» вместе с партнерами подведет итоги конкурса. Три участника, приславшие самые трогательные поздравления, получат призы.

Подробные условия конкурса можно прочесть здесь.

Главное - не забывайте говорить маме спасибо как можно чаще!

Партнеры конкурса

Организатор конкурса - ООО фирма «Ариго».

Партнер конкурса - сеть магазинов «Хозяйка», ИП Кабанова Анастасия Борисовна. Товары для красоты, чистоты и уюта вы найдете в магазинах «Хозяйка». Ежедневно действуют акции и спецпредложения! Берегите себя - закажите товары с доставкой на дом на сайте магазина.

Партнер проекта дарит утюг и сертификат

Партнер конкурса - кулинария «Счастье есть», ИП Ощепкова Валентина Петровна. «Счастье есть» - это сеть кулинарий, где вы найдете широкий ассортимент свежей и вкусной продукции собственного производства: хрустящий хлеб, пышная выпечка, вкуснейшие десерты, готовые салаты, первые и вторые блюда, пельмени ручной лепки с собственной фабрики, и все это по доступным ценам! Также заказать еду и выпечку можно на сайте, доставка в любой район и в пригород.

Партнер проекта дарит вкусные подарки

Партнер конкурса - Семейный торговый центр ФЛАГМАН, ООО «Управляющая компания «ФЛАГМАН». В торговом центре ФЛАГМАН каждый найдет то, что ищет! Одежда и обувь от известных брендов, парфюмерия и косметика, электроника и бытовая техника, детские товары и многое другое! ФЛАГМАН - торговый центр в самом центре!

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