Итоги недели в Ижевске: столетие Удмуртии, авария на Ленина и окончание ремонта дорог Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня на улице прохладно и пасмурно. Отличный день, чтобы просидеть его дома с кружкой горячего чая и вспомнить, что произошло на этой неделе. «Комсомолка» собрала для вас главные события.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

Машину ижевчанина расстреляли днём на улице Удмуртская

Молодых людей из Ижевска задержали с 30 килограммами наркотиков

Для реконструкции Генеральского дома в Ижевске нашли инвестора

Запланированное благоустройство в Удмуртии завершено уже на 92%

Завершился ремонт дорог по нацпроекту в Удмуртии

27 домов остались без тепла в Ижевске из-за прорыва теплотрассы

Зоопарку Ижевска передали спасенного на пруду Можгинского района лебедя

Кинотеатры и театры могут открыться в Удмуртии в ближайшее время

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Авария на Ленина

Фото: Михаил Воронов

2 ноября около Ижевского промышленного-экономического колледжа фура врезалась в трамвай, который от удара сошел с рельсов. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работает экипаж ДПС. Они устанавливают причины произошедшего. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД Удмуртии.

На данный момент решается дальнейшая судьба трамвая. Будет понятно, продолжит ли он свою работу, только после вынесения после заключительных результатов расследования обстоятельств ДТП.

3 причины побывать в Кезском районе Удмуртии

3 причины посетить Кезский район Фото: Алена Селезнева

Осень продолжается, а вместе с ней – возможность путешествовать по родной республике. На этот раз «Комсомолка» подготовила 3 причины побывать в Кезском районе.

Выбросили токсичные лампы

Фото: Денис Тринеев

Во дворе на ул. Молодежная 18 в Ижевске вечером появилось огромное количество опасных ртутных ламп. Помимо того, что ими забили специализированный контейнер для термометров, батареек и энергосберегающих ламп, еще одну полную открытую коробку оставили на мульде.

Ее вечером в воскресенье, 1 ноября, обнаружил Денис Тринеев. Мужчина увидел, что часть отходов уже растаскали по двору. Не зная, что с этим делать и куда обратиться, Денис собрал валяющиеся лампы и сложил их обратно.

Столетие Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В эту среду Удмуртская Республика праздновала свое столетие. По ссылке можно увидеть трансляцию с торжества.