Скажи маме «спасибо» на всю Удмуртию

Расскажите о том, как сильно вы любите маму Фото: pixabay.com

День матери - важнейший праздник в жизни каждого человека. Он дает возможность задуматься о том, сколько обязанностей ежедневно выполняют наши мамы, и как сильно мы благодарны им за это. В честь праздника «Комсомолка» при поддержке партнеров запустила конкурс «Скажи маме «спасибо». Теперь любой житель Удмуртии может прислать нам свое видеопоздравление и рассказать на всю республику о том, как сильно он любит свою маму.

Участников конкурса все больше! Торопитесь, видеопоздравления принимаются до 27 ноября 2020 года.

Как принять участие в конкурсе

Все просто! Участником может стать каждый, кто хочет выразить свою благодарность маме. Ваш возраст не имеет значения, главное - быть искренним.

Небольшая пошаговая инструкция:

Шаг 1. Запишите видео, на котором вы поздравляете маму с праздником. Человек на видео должен ответить на два вопроса:

1. «Что самое сложное в работе мамы?»

2. «За что вы сильнее всего ее любите?»

И поздравить маму.

Шаг 2. Отправить видео можно удобным для вас способом: на почту kp@mgcentr.ru или в личные сообщения «ВКонтакте». Срок до 27 ноября. После получения видео все поздравления будут опубликованы на сайте www.izh.kp.ru (18+).

Шаг 3. Дождаться 27 ноября. В этот день «Комсомолка» вместе с партнерами подведет итоги конкурса. Три участника, приславшие самые трогательные поздравления, получат призы.

Подробные условия конкурса можно прочесть здесь.

Главное - не забывайте говорить маме спасибо как можно чаще!

Партнеры конкурса

Организатор конкурса - ООО фирма «Ариго».

Партнер конкурса - сеть магазинов «Хозяйка», ИП Кабанова Анастасия Борисовна. Товары для красоты, чистоты и уюта вы найдете в магазинах «Хозяйка». Ежедневно действуют акции и спецпредложения! Берегите себя - закажите товары с доставкой на дом на сайте магазина.

Партнер проекта дарит утюг и сертификат

Партнер конкурса - кулинария «Счастье есть», ИП Ощепкова Валентина Петровна. «Счастье есть» - это сеть кулинарий, где вы найдете широкий ассортимент свежей и вкусной продукции собственного производства: хрустящий хлеб, пышная выпечка, вкуснейшие десерты, готовые салаты, первые и вторые блюда, пельмени ручной лепки с собственной фабрики, и все это по доступным ценам! Также заказать еду и выпечку можно на сайте, доставка в любой район и в пригород. Наш инстаграм - @kulinaria_ce.

Партнер проекта дарит вкусные подарки

Партнер конкурса - Семейный Торговый центр Флагман. ООО «Управляющая компания «ФЛАГМАН». В торговом центре ФЛАГМАН каждый найдет то, что ищет! Одежда и обувь от известных брендов. Парфюмерия и косметика. Электроника и бытовая техника и многое другое. Торговый центр ФЛАГМАН - ваш удачный шопинг!

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