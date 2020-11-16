Зимой на дорогах Ижевска будут использовать новый реагент Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске недавно выпал снег и столбик термометра упал ниже нуля. На дорогах города появились гололедицы. Пешеходы жалуются на скользкие тротуары, а машины заносит на проезжей части. Традиционно с этой проблемой боролись посыпая скользкие участки песком. Однако в 2019 году власти решили заменить его на реагенты, что снизило количество соляной смеси на улицах Ижевска в 20 раз. И на 20% уменьшились расходы на очищение ливневых канализаций. О том, какой материал позволил так улучшить положение в городе рассказывает «Комсомолка».

На дорогах города появились гололедицы Фото: Архив «КП» в Ижевске

1. Для чего нужен реагент?

Все дороги в городе должны быть очищены от снега и наледи до асфальта. Такой стандарт установлен ГОСТом Р 50597. С этой задаче наиболее эффективно справляется реагент «Бионорд».

По статистике использование реагента в крупных городах влияет на снижение зимней аварийности. Так после начала обработки улиц реагентами в Москве этот показатель аварийных ситуаций на зимних дорогах уменьшился на 67%, в Казани — на 45%, в Екатеринбурге — на 72%, в Красноярске — на 28%. К тому же от падений на льду меньше стали страдать и пешеходы.

2. Что входит в состав «Бионорда»?

Этот реагент состоит полностью из минеральных компонентов, таких как пищевая соль и хлористый кальций. Они безопасны так как в том числе применяются применяют в пищевой и фармацевтической промышленности. За счет чего «Бионорд» можно отнести к четвертому классу опасности по шкале воздействия вещества на организм человека. Это самый низкий уровень.

«Бионорд» при попадании на лед начинает топить его, после чего образуется раствор. Также работает и пескосоляная смесь. Однако стоит отметить, что раствор, которые остается после воздействия реагента обладает такими физическими свойствами, что не способен к испарению. К тому же он не вызывает аллергии, так как по составу похож на морскую воду.

«Бионорд» снизит риск аварий на дорогах из-за наледи и снега Фото: Архив «КП» в Ижевске

3. Почему отказались от песка и соли в пользу Бионорда»?

Во-первых, расход реагента гораздо ниже, чем у технической соли. Так как его плавящая способность выше в 1,5 раза.

Также «Бионорд» может сохранять свои свойства при температуре до -25 градусов. Тогда как, например, техническая соль перестанет плавить лед при -12С. А песок не плавит лед совсем, он работает для предотвращения «накатов». К тому же песчаные насыпи опасно воздействуют на человека. Благодаря пористой структуре он вбирает в себя тяжелые металлы, которые затем вдыхает человек.

Следующее важное преимущество реагента над песком и солью состоит в том, что он полностью растворяется в воде. Это предотвращает появление грязи после плавления снега и льда. Как мы уже говорили, из-за песка засоряются ливневки, а техническая соль оставляет нерастворимый осадок.

4. Страдают ли от «Бионорда» почва и растения?

Если правильно использовать реагент и соблюдать нормы расхода, то влияние на почву будет минимальным, если сравнивать его с солью и пескосоляной смесью. «Бионард» способен выводится из почвы с талыми водами.

Этот реагент исследовали сразу два крупных университета Сибири. И было выяснено, что «Бионорд» безвреден для окружающей среды.

Эксперименты проводились различными способами. Например, изучали характеристики воздействия на бетон, брали пробы материала с дорог. При этом высокотоксичных добавок или неприятных эффектов от взаимодействия входящих в состав «Бионорда» компонентов выявлено не было.

К тому же исследования провели на рачках рода Moina. Так ученые Красноярского РАН проверили влияние реагента на живые организмы. И единственным возможным компонентом, который может нести в себе опасность оказалась поваренная соль.

«Бионорд» полностью растворяется и не вредит окружающей среде Фото: Архив «КП» в Ижевске

5. Решает ли «Бионорд» проблему разводов на обуви?

Отмечается, что влияние реагента на обувь будет зависеть как от состава самого вещества, так и от кожи ботинок. Исследования на эту тему провели сотрудники Научно-исследовательского института кожевенно-обувной промышленности. Они выяснили, что опасность «Бионорда» для сапогов и ботинок не выше, чем от обычного талого снега.

6. Опасен ли «Бионорд» для животных?

Мы уже говорили о том, что этот реагент не опасен для человека, даже не вызывает аллергию, так как составом похож на морскую воду. То же действует и для животных. Однако стоит отметить, что если ваш питомец наступит на реагент, а на его лапах будут иметься царапины, то велика вероятность, что животное почувствует дискомфорт. Чтобы избежать такой ситуации для животных, живущих в квартирах, ветеринары рекомендуют покупать специальную обувь для прогулок на улице. Если такой возможности нет, то не подпускайте своих питомцев к лужам и талым водам в зимнее время, ведь именно там будет находиться реагент. По возвращении с прогулки, мойте лапы любимцев.

Расходуется «Бионорд» в разы меньше, чем песковосоляная смесь Фото: Архив «КП» в Ижевске

7. Кто следит за технологией обработки дорог и качеством «Бионорда»?

Контролируют качество продукции «УЗПМ» их собственная лаборатория и ряд независимых институтов – Естественнонаучный институт при ПГНИУ, институт им. Мечникова, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» г. Санкт- Петербург.

Опыт использования этого реагента в стране составляет более 10 лет. А за границей подобными «Бионорду» средствами пользуются уже более полувека. Поэтому для правильного использования реагента нужно только следовать инструкции, которые всегда идут в комплекте с самой смесью «Бионард».

В 2019 году власти решили заменить песок на реагенты, что снизило количество соляной смеси на улицах Ижевска в 20 раз Фото: Архив «КП» в Ижевске

Однако, стоит понимать, что все города нашей большой страны сильно отличаются не только погодными условиями, но и количеством автомобилей на дорогах и имеющимся парком техники на очистку улиц города. Именно для этого сотрудники «Спецотряда Бионорд» всегда готовы лично показать дорожным службам, как правильно использовать это средства в борьбе со снегом и льдом на улицах города.

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