Есть вопрос: появится ли каток в сквере Драгунова в Ижевске?

Появится ли каток в сквере Драгунова в Ижевске? Фото: «Парки Ижевска»

К нам в редакцию поступают вопросы от читателей о возможном появлении катка в сквере Драгунова. Ижевчане предполагают, что пруд, который находится на территории парка, может стать хорошей основой для нового общественного катка. Жителей интересует, когда будет возможно оборудовать пространство для катания на коньках и какой у него может быть режим работы.

Мы связались с представителями «Парков Ижевска», в ведении которых находится сквер Драгунова, и задали этот вопрос им.

«Комсомолке» информацию о возможном появлении нового катка на пруду парка не подтвердили. В 2020 году вероятность организации там места для катания граждан на коньках крайне мала. К тому же, устройство нового пространства для зимнего отдыхать жителей зависит не только от желаний и возможностей администрации «Парков Ижевска». Для организации этого проекта, нужно будет получать разрешение у МЧС Удмуртии.

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