«А кольца понесет черепаха»: первая собачья свадьба прошла в Ижевске

Первая собачья свадьба прошла в Ижевске
Фото: личный архив героев
Первая собачья свадьба прошла в Ижевске. Вышло это неожиданно — изначально отмечали день рождения невесты, которое уже переросло в церемонию бракосочетания. Наталья, хозяйка собаки рассказала, как так вышло и чем угощали четвероногих гостей.
Так как у Натальи и ее молодого человека детей пока нет, то пара завела себе четвероного друга — померанского шпица Монику. Растят питомца как собственного ребенка — все лучшее для нее. Поэтому и первый день рождения решили отметить «по-человечески». Девушка арендовала помещение, наняла фотографа и ведущего, оформителей, которые занялись фотозоной, заказала торт.
Девушка арендовала помещение, наняла фотографа и ведущего, оформителей, которые занялись фотозоной, заказала торт
Фото: личный архив героев
— Все спрашивают, был ли собачий торт? Нет, торт был обычный, для гостей. У собак разное пищеварение и даже вкусняшки не все можно, так как бывают аллергики, — поясняет хозяйка.
На мероприятие пришли как друзья и близкие Натальи, так и Моники. Всего десять гостей и пять собак. Все шпицы — мальчики, которые три часа торжества ухлестывали за именинницей. Но Алекс, будущий муж, проявил инициативу.
На мероприятие пришли как друзья и близкие Натальи, так и Моники
Фото: личный архив героев
— Когда Моника позировала для фото, Алекс к ней подошел и вышли отличные кадры. Мы решили, что они хорошая пара, — рассказывает Наталья.
Алекс на пять лет старше возлюбленной и знакомы они уже давно. Соседи по дому, поэтому гуляют вместе и на прогулках жених тоже проявлял к даме интерес.
Так и решили, что отношения надо узаконить и провели церемонию.
Ведущая торжества, Юлия, смеется. Говорит, такую вечеринку проводила впервые. Но подготовилась и все провела.
— Меня попросили также найти фотографа. Она смеялась, говорит, а кольца понесет черепаха! — делится впечатлениями ведущая Юлия.
Наталья и Моника
Фото: личный архив героев
Конкурсы были как и на любом празднике. Например, нужно было взять собаку и протанцевать с ней или проскакать. Подобные мероприятия Юлия бы с радостью провела еще — ей уже поступило предложение о проведении кошачьей свадьбы.
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