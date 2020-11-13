Кинологи провели показательные выступления со своими собаками перед детсадовцами в Ижевске Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

Кинологи провели показательные выступления перед воспитанниками детского сада №11 имени героя России Ильфата Закирова. Питомцы сотрудников правоохранительных органов показали, как задерживают преступников и ищут вещи по запаху. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

Алексей Васильев работаем кинологом в отделе охраны следственного изолятора №1. Он привел к детишкам своего охотничьего спаниеля Джека. Пес показал детям, как он ищет вещи, которые ребятишки прятали в коробку.

А кинолог Ижевской воспитательной колонии Наталья Христофорова продемонстрировала как ротвейлер Тор задерживает «преступника». Собака знает много команд. Детям разрешили попробовать отдать команду Тору, после чего они их выполнял.

Отмечается, что детский сад №11 давно сотрудничает с УФСИН. Для детей проводятся уроки по патриотическому воспитанию. Об этом рассказывает заведующая. Ранее воспитанники уже ходили на экскурсию в музей УФСИН, участвовали в уроке мужества и общались с бойцами отдела специального назначения «Кречет».

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