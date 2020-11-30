«Мы никогда ничего не просили»: в Удмуртии семья, воспитавшая 13 детей, не может получить квартиры для сирот

Совершеннолетние приемные дети в семье Давыдовых не могут получить положенное по закону жилье Фото: Амир Закиров

Давыдовы – одна из самых больших и дружных семей в Удмуртии. Людмила и Сергей воспитывают 13 детей, в том числе 12 приемных и одного усыновленного. Впрочем, «своими» они считают абсолютно всех – каждого любят, о каждом заботятся и стараются сделать все, чтобы помочь им во взрослой жизни.

Но без сложностей не обходится – с каждым годом все острее становится жилищный вопрос. Давыдовы никак не могут получить жилье, положенное их детям по закону. Как именно супруги пытаются решить проблему и почему их пригласили на федеральное телевидение, расскажет «Комсомолка».

«А О ЧЕМ ВЫ ДУМАЛИ?»

О семье Людмилы и Сергея, а также о том, как именно они брали ребят, мы уже рассказывали вам раньше.

- Детей мы брали для себя, - рассказывает Людмила Давыдова. – Все готовы были отдать ради них. И помощи никогда ни у кого не просили. Помню, когда у нас было уже восемь детей и они были маленькие, я работала на базе. Я хотела купить там обувь со склада подешевле для ребят. Я обратилась к директору обувной фабрики, а мне в ответ – «Милочка, а чем вы думали, когда детей брали?». С тех пор мы с мужем решили, что мы взяли малышей, и это наши проблемы.

В семье выросли 13 детей: 11 приемных, 1 усыновленный и 1 родной Фото: Амир Закиров

И Давыдовы справлялись сами – и справляются до сих пор. От государства им доставались только небольшие пособия и квартира на время воспитания ребят. Однако в следующем году самым младшим детям, близнецам Данилу и Лие, исполнится 18 лет, и жилье придется освободить. И именно это больше всего тревожит Людмилу и Сергея – их небольшая пенсия уходит на хозяйство и воспитание детей. Параллельно они уже 15 лет строят свой дом, но на это денег не хватает.

Тем временем, по федеральному закону №159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», приемные дети имеют право на квартиру от государства. В прошлом Давыдовым уже удалось получить жилье таким способом. Однако уже два года после судов пять из 11 приемных детей не могут получить заветные квадратные метры. Если считать от 18-летия - четыре года.

Троим из них уже 22 года, одному ребенку 21, и одному 20. Они пытаются решить ситуацию сами - например, дочь Валерия несколько раз уже уходила из дома снимать квартиру. Девушка учится в техникуме и подрабатывает. Но денег не хватает, поэтому она вернулась к родителям. Живет среди упакованных коробок, как на вокзале.

Сын Роман учится в Институте Гражданской авиации в Санкт-Петербурге. В этом году он приехал на каникулы домой, и застрял в Сарапуле: студентов перевели на «дистанционку». Скоро из армии вернется Тимур. Ему тоже придется жить с родителями. В доме еще живут несовершеннолетние Данил и Лия. Дом большой, в нем восемь комнат, а площадь - 160 квадратных метров. Но большой дом требует и больших вложений, например, на квартплату. Сейчас немного спасают пособия от государства. Но в следующем году близнецам исполнится 18 лет, и даже этой небольшой помощи не будет. Давыдовым придется оставаться в этой квартире, пока детям не выдадут жилье. Всем уже хочется разъехаться в свои дома поменьше и подешевле в содержании. Но придется оставаться в чересчур большом и дорогом для них доме и продолжать содержать взрослых детей.

Сейчас почти все дети уже взрослые, и только двоим в следующем году исполнится 18 лет Фото: Амир Закиров

Тем временем, Людмила готовится к отъезду старших детей: красит мебель, собирает для них посуду и постельное белье. Новое позволить себе семья не может, но и отпустить детей во взрослую жизнь с пустыми руками нельзя. Вот только отпускать их пока некуда — жилье так и не выдают.

— Мы никогда ни у кого ничего не просили. Но рассчитывали получить положенное по закону, — говорит Людмила.

ОБРАЩАЛИСЬ В СУДЫ

Чтобы решить свою проблему, семья обращалась в Октябрьский районный суд Ижевска (именно там решают дела по детям-сиротам) и в Верховный суд Удмуртии. Процессы выиграли, но результата от этого нет.

— Первый суд у нас был в 2018 году. Я знаю, что если сразу же обратиться в суд, жилье выдается быстрее. Два года не было никакой реакции. В 2020 году сказали, что теперь квартиры выдают в одной общей очереди вне зависимости от того, подавали ли дети в суд, — объясняет Людмила Давыдова.

Однако женщина не слышала, чтобы в Сарапуле за эти два года выдавали жилье. Такие случаи бывали очень редко.

Однако по словам Давыдовых, дети-сироты из других семей (даже намного младше) уже живут отдельно. Например, приемному сыну Альберту 21 год, и он знает о 18-летних сиротах, которые уже получили жилье.

Сюжет об этой ситуации даже сняли в передаче «Человек и закон» (16+).

— После передачи «Человек и закон» произошел резонанс. Я общаюсь со многими приемными мамами. И мне сначала одна рассказала, что ее ребенку дали ключи, потом другая. При этом их дети младше моих. Я рада за них, но ведь получается, что им дали жилье вперед моих? — говорит Людмила Давыдова.

Дети постоянно приезжают на выходные и помогают родителям Фото: Амир Закиров

Кстати, другие дети из семьи Давыдовых тоже получали квартиры «с боем». Жилье выдели уже четырем. Они ждали по пять — шесть лет. Повезло только Дарье. Она училась в Кирове и осталась в этом городе. Родители предупредили, что и квартиру лучше получить там: в Удмуртии это сделать нереально. Соцзащита Кировской области запросила документы из нашего региона, и уже через полгода Дарье вручили ключи.

— Двум детям дали квартиры в Ижевске. Татьяну поселили в новостройку в отдаленном районе, там даже автобусы толком не ходят. Сереже дали квартиру в Строителе во вторичном жилье, она гораздо лучше, — говорит Людмила.

ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии. С супругами Давыдовами встретился лично исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета по Удмуртии Максим Козлов. Дело возбудили в отношении должностных лиц республиканских органов власти, не обеспечивших своевременное предоставление жилья детям-сиротам.

«Комсомолка» также отправила официальный запрос в Министерство социальной защиты и труда Удмуртии. Там сообщили, что ведомство не может давать комментарии по ситуации, так как возбуждено уголовное дело.

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Кокорев отмечает, что на практике добиться предоставления жилья детям-сиротам непросто: законодательство не устанавливает четких сроков выдачи ключей.

— Чтобы добиться реального предоставления жилого помещения, рекомендуем обращаться в Генеральную прокуратуру России, региональные прокуратуры, которые могут добиться выделения дополнительного финансирования на эти цели, а также писать обращения в адрес Уполномоченного по правам ребенка России, Уполномоченного по правам человека в России, а также в адрес региональных Уполномоченных по правам ребенка и человека. Финансирование на цели предоставления жилья детям-сиротам из федерального и региональных бюджетов явно недостаточно, — комментирует эксперт.

По словам юриста, сирота имеет право на предоставление квартиры в случаях:

- Достижения 18 лет;

- До достижения этого возраста в случае приобретения полной дееспособности;

- Окончании пребывания в образовательных, медицинских и иных организациях для детей-сирот;

- При завершении получения профессионального образования;

- По окончании прохождения военной службы по призыву;

- По окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Также по словам юриста могут быть случаи, когда детям-сиротам более младшего возраста жилье предоставляют раньше.

— Бывают случаи, когда сирота, достигший 22-23-летнего возраста, но обучающийся в образовательном учреждении, стоит в очереди после сироты, который достиг 18-летнего возраста и нигде не учится, поскольку в первом случае право на получение жилья возникает только после окончания обучения, — отмечает Павел Кокорев.

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