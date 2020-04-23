Жительница Удмуртии, воспитавшая 12 приемных детей: «Взяла его за шкирку и сказала, что сделаю из него человека»

«Большая семья - это счастье» - для Людмилы и Сергея Давыдовых это не просто слова. У пары 13 детей: один родной (сын Людмилы от первого брака), один усыновленный и 11 - приемных. Для чего супруги брали в семью чужих малышей и с какими трудностями столкнулись, расскажет «Комсомолка».

«НЕНАВИДЕЛА ВСЕХ БЕРЕМЕННЫХ»

- Мы с мужем во втором браке. У него от первого брака двое детей и у меня ребенок – сын Коля, - рассказывает Людмила. - После свадьбы мы шесть лет жили в Германии, муж служил там. Совместных детей все не было и не было, а мы очень хотели. В 1988 году мы прошли всякие проверки, лечения и даже ЭКО, но ничего не вышло.

Фото: Амир Закиров

Женщина признается - время было непростым. Особенно тяжело стало, когда в 94-ом году они вернулись в Удмуртию. Сергей продолжал служить, а Людмила работала.

- Решила здесь тоже пойти по врачам, поехала в Ижевск. Тогда здесь только открылся подобный центр планирования семьи. Врач очень грубо со мной пообщалась. Мол, чего пришли, если уже за границей все попробовали. Вышла я оттуда вся в слезах. У меня уже начинались истерики. Я ненавидела всех беременных, тех, кто гулял во дворе с колясками. Мне нужен был ребенок!

«Воспитать ребенка-сироту – это то же самое, что построить храм» Фото: Амир Закиров

Решение принял Сергей. Однажды, вернувшись домой с работы, сказал жене : «Хватит себя мучить. Пойдем в детский дом».

- Для него принять это решение было не легко, так как он сам вырос в детском доме - вместе с младшим братом находился там с 9 лет, так как мама умерла, а отец их бросил, - говорит Людмила.

Фото: Амир Закиров

Тем не менее, пара отправилась в отдел опеки. Им предложили 7-летнего Сережу - его мама умерла от цирроза печени. Они поехали за ним в тот же день, но оказалось, что мальчик сбежал.

- Мы нашли его во дворах - грязного, голодного. Привезли домой – документы оформили позже, - он был весь в коростах, вшивый, кушал, не зная меры. В опеке настояли, чтобы мы его усыновили.

«ТЫ БУДЕШЬ НОРМАЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ»

Людмила признается - дома начался настоящий кошмар. Сережа все крушил, ломал технику - его буквально приходилось водить везде за руку. Несносным он был и в школе.

Сережа Фото: личный архив героев материала

- Обычно я отправляла Колю с другом встречать Сережу из школы, так как один он мог идти домой по семь часов, отвлекаясь на каждого жучка! Но мой сын уже скоро перестал справляться с Сережей. Тот просто ложился на землю и кричал, что никуда не пойдет. Сыну приходилось нести Сережу на руках, а его портфель тащил Колин друг, - говорит Людмила. - Однажды я просто не вытерпела, взяла Сережу за шкирку и сказала: «Я сделаю из тебя человека! Ты будешь нормальным ребенком!». Не знаю, как я все это вытерпела... Иной раз вставала на колени перед иконой и просила, чтобы боженька дал мне сил и терпения.

Период адаптации длился два года. А потом мальчика словно подменили: он окончил школу, техникум машиностроения и информационных технологий, отслужил в армии, поступил в институт... Сейчас ему 33 года, он женился, воспитывает двух дочек, работает на заводе.

БОЯЛАСЬ ВСТРЕТИТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Уже через три года пара решилась на еще одного малыша - они оформили опеку на 7-летнюю Диану. Уж очень хотелось Людмиле дочку!

Дианочка Фото: личный архив героев материала

- Я переживала, что в Сарапуле мы легко сможем встретить ее родственников, и они скажут что-то лишнее. Я шла гулять с Дианой и постоянно оглядывалась, - вспоминает Людмила.

Сейчас девушке 29 лет. Она закончила педагогический колледж и ГГПИ им. Короленко и музыкальную школу, работает воспитателем в садике. Вышла замуж, живет рядом с родителями и почти каждый день приходит к ним, помогая во всем.

УШЛА С РАБОТЫ И ПОСВЯТИЛА СЕБЯ ДЕТЯМ

Но любви в семье Давыдовых было больше - ее могло хватить еще на нескольких человек. Так в 1998 году в их семье появился маленький Сережа (малый). На этом пара не остановилась. В 2000 году Давыдовы получили статус приемной семьи. Тогда же Людмила ушла с работы и полностью посвятила себя детям.

Сережа (малый) Фото: личный архив героев материала

- В администрации нам сказали: «Если вы организовались как приемная семья, у вас должно быть восемь и более детей. И вообще вы берете уже больших детей, а вот если бы вы взяли ребенка с «варежку», то посмотрели бы мы на вас!» - рассказывает Людмила.

Решено было взять маленькую Леночку.

Фото: Амир Закиров

- Две недели она жила у нас, все дети помогали - кто стирал, кто гладил пеленки. Но через две недели нам позвонили и сказали, что ребенка нужно вернуть обратно: биологическая мама передумала и хочет забрать Лену… - вспоминает женщина. - У меня началась истерика, я вышла на балкон и ревела как белуга… У меня уходила земля из-под ног, как мне было тяжело, я к ней привыкла, полюбила и не понимала, как я ее отдам? Я просто рыдала. Муж обнял меня и спокойно сказал: «Успокойся, нужно радоваться, что мать одумалась». Мы с мужем поехали ее возвращать. В больницу он пошел один с ребенком, я сидела в машине и рыдала.

Супруг вернулся, но не один, а с ребенком, но ребенок был другой. Это была Валерия - девочка, которая тоже была в больнице, когда Давыдовы приходили за Леной, и которую также готовили к отправке в Ижевск в Дом малютки. Так у в семье появилась месячная Лера. Дети, придя из школы, даже не заметили подмены.

Лера Фото: личный архив героев материала

НАМАТЫВАЛА КРУГИ ПО ДОМУ

В 2011 году в семье Давыдовых появились Альберт и Роман (2 и 3 года). Их забрали из Воткинского дома малютки.

Алик Фото: личный архив героев материала

- Я стала как та мама-обезьянка из мультика, которая бесконечно бегала за детьми. Один кричал, другой уже крутил что-то у плиты, третий ребенок красил губы в коридоре… А еще тогда у нас было две квартиры: одна на 3 этаже, вторая - на 4. Наверху жили старшие дети, внизу со мной младшие. И вот так я каждый день наматывала круги. Если обед, то все спускались вниз, а если надо было учить уроки, все поднимались на 4 этаж. Ночью у меня уши работали как локаторы. Я слышала, что наверху кто-то куда-то пошел, и сразу бежала туда узнавать, в чем дело, - вспоминает Людмила.

Роман Фото: личный архив героев материала

Несмотря на то, что у мальчишек были проблемы со здоровьем (Алик был слабослышащим, а у Ромы - проблемы с сердцем), их судьба сложилась хорошо. Сейчас 21-летний Альберт учится на 3-м курсе. Получил водительские права и водит машину. Готовится к практике в Швейцарии. А Роман получил мастера спорта по гиревому спорту, отслужил в армии, уехал в Санкт-Петербург, там работает токарем и готовится к поступлению в институт на пилота.

По всему дому у Давыдовых стоят детские фотографии детишек Фото: Амир Закиров

БОРОЛИСЬ ЗА ДЕВОЧКУ

Тогда же, в 2001 году директор Сарапульского детского дома попросила Давыдовых взять Таню (девочку уже перевели в Ижевск). Ей тогда было 10 лет. Ее уже знали Диана и Сережа, так они были в одном детском доме

Таня

- Мы обратились в Министерство образования, нам тоже отказали, сказали: «Берите других детей, зачем именно ее?», - вспоминает Людмила. - Танюшка постоянно нам звонила из детского дома и все время спрашивала, когда мы ее заберем. Боролись мы за нашу девочку год, пока она сама не написала письмо Волкову. Только после его распоряжения девочку отдали к нам в семью.

Каникулы дети проводили в деревне. В обязательном порядке для всех детей была посадка и копка картофеля (15 соток) Фото: Амир Закиров

А в следующем году пара взяла из Воткинского дома малютки маленького Тимура.

- Он - солнце мое. Был спокойным ребенком, рос без проблем. У него было заболевание почек, стоял на учете у гематолога (постоянно бежала кровь из носа). Учился хорошо. Окончил школу, музыкальную школу, техникум (логист). Поступил в Чайковский государственный институт физической культуры, проучился 3 месяца, после чего его забрали в армию. Сейчас ему 20 лет, - рассказывает наша героиня.

Тимур Фото: личный архив героев материала

В 2003 году Давыдовым предложили взять Дашу, которой тогда было семь лет. Даша училась хорошо, но была сложным ребенком - иногда родители ее не понимали. Учась на последнем курсе в техникуме, девушка ушла из дома. Объяснила это тем, что хочет жить по собственным правилам.

Даша Фото: личный архив героев материала

- Не общаясь с нами, самостоятельно поступила в Вятский государственный университет, на институт химии и экологии, окончила его. Получила водительские права. Через год приехала к нам и просила прощения, мы оказались самыми родными и дорогими для нее людьми. Отношения наладились, - говорит Людмила.

ПРИУЧАЛИ К НАСТОЯЩЕМУ ИМЕНИ

А в 2005 году семью попросили взять 7-летнего Мишу. Мальчик бродяжничал на улице, просил милостыню для своих опекунов, которые называли его Стасом.

Миша Фото: личный архив героев материала

- По документам-то он был Михаил, но воспитывался до этого в татарской семье, где его называли Стасом! Пришлось переучивать! Было, мягко говоря, непросто, все-таки он семь лет рос как Стас!- вспоминает Людмила. - Когда Миша к нам пришел, то очень серьезно сказал: «Ну ладно, я тут у вас немного поживу, за мной все равно скоро придут». Мамой он меня не звал. Я, кстати, никогда не заставляла детей называть меня мамой. Потому что это должно происходить само собой. И вот Миша ждал-ждал, а потом говорит: «Ладно, я уж понял, что меня никто не заберет. Я тебя мамой буду звать, ладно?».

Наконец, в 2005 году, в семье появились еще два ребенка.

Лия Фото: личный архив героев материала

- Дети подросли, помощников стало больше, мы со всем справлялись. Решили взять девочку, так как в семье было больше мальчиков. Приехали в Воткинский дом малютки, за девочкой, а взяли… двойняшек: девочку Лию и мальчика Данила – им было по два года, - рассказывает Людмила. - Дети оказались очень сложными, по ночам они кричали, бились головой, часто происходили истерики. Они кричали, когда на улице шел дождь, дул сильный ветер или снег падал. Они даже при виде кошки на улице падали и закрывали голову руками. Мне говорили, что если они закончат класс коррекции, это уже будет хорошо.

Данил Фото: личный архив героев материала

Чтобы понять, как правильно их воспитывать, Людмила ездила на учебы по психологии, изучала интернет. Помогали и старшие дети. Так Лию и Данила удалось подготовить к школе - учились ребята неплохо. Сейчас им по 17 лет, оба учатся в техникуме Данил – на электрика, Лия - на делопроизводителя.

Фото: Амир Закиров

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Отвечая на вопрос «А для чего они брали детей», Людмила говорит прямо - для себя.

- Они были для нас дети, а не воспитанники. Мы старались, чтобы у нас была большая и дружная семья, и я думаю, что у нас это получилось. Все дети относятся друг к другу как братья и сестры и помогают друг другу. Пусть со стороны люди говорят, что нельзя полюбить чужого ребенка. Неправда! Можно! - говорит она. - Да, было трудно. Иногда мне хотелось от стыда сгореть за поступки детей. Но сейчас я иду с высоко поднятой головой и горжусь своими детьми, мы все с этим справились. Дети меня радуют, за нас с мужем беспокоятся, они наши, они родные и любимые, и пока у нас есть силы, мы им будем помогать всем, чем можем.

ОТКРОВЕННО О НЕУДОБНОМ

Многие говорят, что приемных детей берут, чтобы заработать денег на пособиях? Так ли это?

Деньгами меня попрекали не раз. Покажите мне хоть одну приемную семью богатую! Мы, наоборот, стали нищими! Денег нам всегда не хватало, но мы никогда не заставляли наших детей работать, потому что на первом месте было образование. Я шью, перешиваю, вяжу, муж держит хозяйство, потому что семью надо кормить. Деньги с книжек у детей мы не снимали никогда. Это было для нас принципиально. А еще говорят, что детей берут, чтобы потом использовать их как рабочую силу. Смешно, да и только.

Как реагировали родственники на то, что вы брали детей? Сын родной вас не ревновал?

Родственники, конечно, удивлялись, крутили у виска, мол, Давыдовы опять родили. Но это был наш выбор, поэтому все его приняли. Что касается родного сына, то, когда он стал постарше, он мне сказал: «Мама, я так хотел поскорее от вас уехать!». Я сначала испугалась, думала, что не смогла дать теплоты собственному ребенку. А Коля говорит: «Не потому, что я тебя ревновал. Наоборот, я думал, что если поскорее съеду, то ты всю любовь отдашь другим детям. Чтобы им тоже досталось…».

Какой период в воспитании детей для вас был самый сложный?

Школьные годы. Мы эту школу просто ненавидим! Знаете, там мои дети всегда были везде виноваты. Кто-то что-то своровал, значит, мои. Кто-то подрался – мои дети. И я ходила везде и доказывала. И выходило, что не мои дети все это делали. А перед нами никто даже не извинился за необоснованные обвинения! А когда мои дети шли в школу, им на улице кричали: «Смотрите, смотрите, приемыши идут!». Каково им было!

Детей моих оскорбляли, говорили, что они тупые, дебилы и что вообще с них взять, если у них гены алкоголиков и наркоманов. А я постоянно говорила, что гены – это лишь заболевание и не более.

3 ПРАВИЛА СЕМЬИ ДАВЫДОВЫХ

1. Нет слова «нет», только «нужно».

2. На первом месте учеба, только потом отдых. Гулять можно до 20:00 (с возрастом можно прийти домой позже, но нужно объяснить, куда и с кем идешь).

3. Если дети куда-то уезжают, то обязательно должны позвонить родителям и сообщить, что они доехали и все хорошо.

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