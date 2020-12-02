Наборы техники подарили ковид-центрам Ижевска Корпорация «Центр» и Общественная палата города Фото: Амир Закиров

Наборы бытовой техники от Корпорации «Центр» получили сотрудники ковид-центров Ижевска и Завьялово 1 декабря. Подарки получили главные врачи больниц в рамках проекта медиагруппы «Центр» «Лучшая клиника», который проходит при поддержке Общественной палаты Ижевска. Генеральным партнером проекта выступила Корпорация «Центр». Сейчас подарки находятся в кабинетах отдыха медперсонала.

Подарки получили главные врачи больниц в рамках проекта «Лучшая клиника» Фото: Амир Закиров

Директор медиагруппы «Центр» и председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова выступила инициатором акции в поддержку медиков.

Всего больницам подарили девять наборов для комнат отдыха. В них вошли микроволновая печь, обогреватель, термопот, утюг, кофеварка и кофемолка. Кроме бытовой техники врачам передали запасы кофе и чая.

Накануне, 1 декабря, в здании медиагруппы «Центр» наборы техники передали главным врачам Республиканской клинической инфекционной больницы, Республиканской детской клинической больницы, ГКБ №2, ГКБ №6, ГКБ №7, ГКБ №8 и Завьяловской районной больницы. Самым крупным центрам - ГКБ №6 и РКИБ - выделили по два набора.

Игорь Стародубцев, главный врач ГКБ №7 Фото: Амир Закиров

Также 30 врачей получили подарочные сертификаты от Корпорации «Центр». Ими наградили победителей в народных номинациях конкурса «Лучшая клиника» и тех, кто получил больше всего благодарных отзывов от своих пациентов (номинация «Спасибо, доктор»).

Заслуги врачей-инфекционистов РКИБ Дмитрия Ивановича Борисова, Татьяны Германовны Поздеевой и Татьяны Витальевны Лихачевой, а также терапевта ГКБ №2 Ивана Евгеньевича Максимова особенно отметили 1 декабря. Эти врачи работают в «красной зоне» и ежедневно подвергают себя риску.

- С нашим партнером - Корпорацией «Центр» - мы решили в этом году вручить подарки всем ковид-центрам Ижевска, - рассказала директор медиагруппы «Центр», председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова. - Подбирая их, мы старались донести то тепло, которое ваши вчерашние пациенты вкладывали в благодарности вам. Медикам сейчас особенно важно слышать слова поддержки, им важно знать, что они не одни, что о них беспокоятся не только их родные, но и вся республика.

Анастасия Харитонова, директор сети магазинов Корпорация «Центр», на встрече с главными врачами клиник также отметила, как важно медикам чувствовать поддержку и слышать слова благодарности, особенно сейчас, в эпоху пандемии.

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