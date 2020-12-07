Вышла на пенсию и выучилась на режиссера: 66-летняя ижевчанка помогала в организации «Формулы 1»

За два года Любовь Коробейникова приняла участие в 80 мероприятиях Фото: личный архив героев

Любови Коробейниковой – 66 лет. Она один из самых активных «серебряных» волонтеров Ижевска – за последние два года женщина приняла участие в 80 мероприятиях и даже помогала в организации «Формулы 1»! Как ей это удается, расскажет «Комсомолка».

ВЫШЛА НА ПЕНСИЮ И ВЫУЧИЛАСЬ НА РЕЖИССЕРА

Глядя на улыбчивую и деятельную Любовь Александровну, сложно поверить, что ей действительно «за 60». Ее энергии позавидовал бы, наверное, даже подросток. Она много лет работала художественным руководителем в Доме культуры железнодорожников. И даже выйдя на пенсию, наша героиня продолжала дарить людям праздник – ее пригласили городской Совет ветеранов проводить мероприятия в бывшем кинотеатре «Удмуртия». Но этого оказалось недостаточно – Любовь Александровна отправилась учиться в Республиканский колледж культуры на режиссера! После завершения, она начала работать в Совете ветеранов Ленинского района города, проводить театрализованные концерты.

Любовь Александровна – мама двух дочерей, и бабушка 20-летней внучки Фото: личный архив героев

А в 2018 году у Любови Александровны состоялось «волонтерское крещение». Ее выбрали координатором группы волонтеров на вторых по счету Международных парадельфийских играх, которые прошли в том числе и в Музее изобразительных искусств в Ижевске. Наша героиня активно включилась в решение всех возникающих проблем - их, нужно отметить, хватало.

– То картины не привезли, то участника на инвалидной коляске нужно было доставить на место встречи… - вспоминает наша героиня.

Ее выбрали координатором группы волонтеров на вторых по счету Международных парадельфийских играх Фото: личный архив героев

Но были и моменты, которые заставляли забыть обо всех трудностях. В первую очередь это сами художники.

- Там были не только глухие или плохо видящие, но с одной рукой и даже без рук! И при этом у них была такая жажда жизни и всепоглощающая любовь! - рассказывает Любовь Александровна. - Я не могу вспомнить ни одну мрачную картину или с печальным сюжетом. Ни одну, представляете!

ВСТАВАЛИ В ПЯТЬ УТРА

Дальше - больше! За 2 года Любовь Коробейникова приняла участие в более чем 80 мероприятиях. Она была волонтером на «Ижевской винтовке – 2018», на форуме «iВолга 2.0 – 2019», на Международном фестивале спорта и здорового образа жизни «Серебряная осень-2019» и «Роснефть зажигает звезды» - 2019 в Москве. Она участвовала в Дне Оружейника, форуме «Супер Бабушка – 2019», Гражданском форуме – 2019, «Достояние республики» 2019, форуме «Так Держать» - 2019.

Любовь Александровна освоила компьютер, свободно проходит вебинары и форумы в «зуме» Фото: личный архив героев

А в 2019 году наша героиня поработала волонтером на «Формуле 1» в Сочи.

– Мы вставали в 5 утра, чтобы быть на точке в 7:00 – жили далеко от Олимпийского парка. Смены иногда были по 10 часов и практически все на ногах. А это Сочи, жара! Но все это воспринимается не как трудности, а как небольшие неудобства, когда ты окунаешься в это море позитива, движуху и понимаешь свою значимость!

Там Любовь Александровна работала со зрителями: направляла к нужной им трибуне, объясняла, как пройти к тому или иному объекту, помогала рассаживать зрителей, следила за порядком на трибунах, создавала настроение праздника.

УЛЫБКОЙ НА УЛЫБКУ

Каждое такое мероприятие, говорит Коробейникова, по-своему интересно. Например, на «Волонтерах Конституции» в 2020 году можно было расплавиться от жары, а на «Лыжне России» - наоборот приходилось работать в -25 градусов на улице.

На «Лыжне России» приходилось работать в -25 градусов на улице Фото: личный архив героев

– Все не так просто, как кажется. Перед каждым большим мероприятием проходит учеба, где тебя знакомят с твоими функциями, проходят весь объект, объясняя, где и что находится. Часто нас, «серебряных» волонтеров ставят на раздачу «солдатской каши» на больших мероприятиях, на зимних соревнованиях угощаем спортсменов горячим чаем. Но в каком бы мероприятии – маленьком и не очень значимом или большом международном – ты ни участвовал, важно вкладываешь душу. И это не просто красивые слова. Что бы я ни делала, я хочу получать удовольствие и этим делиться с другими. На твою улыбку всегда ответят улыбкой!

А в прошлом году Любовь Коробейникова разработала свой авторский проект «Нескучное воскресенье или 3 часа на позитиве». Он рассчитан на организацию досуга пациентов Республиканского социально-реабилитационного центра, которые там проводят курс реабилитации. Этот проект вышел в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России 2020».

– Теперь надо усовершенствовать его, развивать дальше, чтобы на следующий год стать победителем и выиграть грант! Я мечтаю быть волонтером-международником.

«ВСЕГДА В ДЕЙСТВИИ»

Любовь Александровна уверяет, что именно волонтерство стало для нее эликсиром молодости.

- Я всегда в действии, всегда в курсе всех событий, всегда рядом с молодежью. Да, мне очень нравится волонтерить с юными добровольцами. Они заряжают своей энергией – хотя и своей энергии хоть отбавляй, молодостью, непосредственностью, искренностью. Мы их, в свою очередь, – опытом, выдержкой, ответственностью, умением выйти из любой сложной ситуации с достоинством и улыбкой. Такой хороший получается тандем у нас!

- Мои молодые подруги часто спрашивают, для чего мне это надо – работать бесплатно? Да, волонтеры не получают вознаграждений в денежном эквиваленте не потому, что наш труд бесполезен, а потому, что он бесценен. Чем можно измерить подаренное тобой хорошее настроение, поддержку, да просто добрую улыбку? Дать почувствовать человеку, что он не одинок и не беззащитен. Какое наше оружие? Доброе слово и искренняя улыбка!

Фото: В прошлом году Любовь Александровна впервые побывала за границей, в Эмиратах. Решила, что отныне каждый год будет посещать новую страну, узнавать мир

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Как отмечает глава Удмуртии Александр Бречалов, сегодня в регионе работает порядка 500 волонтерских объединений, в которых трудятся 13 тысяч человек. Более 150 человек - «серебрянные волонтеры».

- Сегодня «серебряные» волонтеры – очень яркие, красивые. Мы каждого знаем в лицо! Это люди, которые пытаются создать праздник, особенно сейчас, в период пандемии. Это целое поколение людей, которые многое знают и умеют, обладают невероятным жизненным и профессиональным опытом. Самое главное, это позитив, который они в себе несут. Все это они хотят и могут передать людям самого различного возраста, - отмечает министр социальной политики и труда УР, Татьяна Чуракова.

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