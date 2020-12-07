Видео: красота Удмуртии в финальном ролике туристического проекта «ДаУР!»

Красота Удмуртии в финальном ролике туристического проекта «ДаУР» Фото: Алена Селезнева

Уникальный туристический проект «ДаУР!» , который был запущен к 100-летию государственности Удмуртии, завершился. В Ижевске для финала конкурса медиагруппа «Центр» сняла ролик, в котором собраны неизведанные и удивительные места республики, которыми делились жители региона во время участия в проекте. Оценить красоту нашего края можно даже с высоты птичьего полета, ведь съемки велись не только на земле, но и в воздухе. А вспомнить, как проходил конкурс «ДаУР!», можно перейдя на сайт даур.рф.

Среди мест, которые попали на кадры нашего ролика - Центр удмуртской культуры «Дом, хранящий века» в селе Булай Увинского района, парк «ДондыДор» Глазовского района, «Аббатские пещеры» Кизнерского района и государственный природный заказник «Кокманский» Красногорского района.

- Главный символ - красный клубок, который героиня ролика получила от более старшего поколения. И этой нитью она символично связывает всю республику, историю, в финале передавая эстафету, - рассказывает руководитель проекта «ДаУР!» Гульназ Гырдымова.

Медиагруппа «Центр» и вся съемочная группа выражают благодарность работникам тех мест, где мы побывали во время съемок, за неоценимую помощь в создании видеоролика, а также организаторам проекта «ДаУР!» и Правительству Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ученые из Удмуртии научились выращивать землянику в пробирке

Женская сборная Удмуртии по мини-лапте выиграла Кубок России-2020

Первые шаги или смешные падения: конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.