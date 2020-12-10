Мощные обогреватели, пандусы и USB-розетки: 10 фото новых низкопольных трамваев в Ижевске

К Новому году все трамваи выйдут на линию
Фото: Амир Закиров
Новые трамваи с низким полом начали поступать в Ижевск. В город прибыли уже 10 вагонов из 16. На МУП «ИжГЭТ» уверяют: в праздники уже все новые вагоны будут развозить ижевчан. Уже 8 декабря некоторые горожане прокатились на трамваях первыми. «Львят» купили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По условиям программы, новый транспорт должен встать на самый популярный маршрут. Поэтому вагоны будут работать на маршруте №10, где ездит больше всего людей.
В трамвае четыре выхода, один из которых оборудовал пандусом. Человек на коляске может нажать на кнопку у входа – водитель выйдет и опустит аппарель
Фото: Амир Закиров
Подниматься в вагон удобнее, чем раньше: трамвай полностью низкопольный, а для удобства есть поручни
Фото: Амир Закиров
Длина вагона в «Львятах» - на 2,5 метра больше, чем в чешской «Татре». Здесь 161 место (в «Татре» - 146), в том числе 40 сидячих (в «Татре» - 34)
Фото: Амир Закиров
Новые вагоны оснащены более мощными обогревателями - они нагреваются до комфортной температуры буквально за 5 минут. Обогреватели находятся под сиденьями
Фото: Амир Закиров
В салоне есть USB-розетки, с помощью которых можно зарядить телефон. В будущем, трамвай могут оборудовать еще и Wi-Fi
Фото: Амир Закиров
Так выглядит кабина водителя. Электроники в новом вагоне стало больше. А часть системы управления - встроена в подоконники
Фото: Амир Закиров
Новые трамваи купили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заявку подавали 60 городов, но победили в итоге только 13, среди них и Ижевск
Фото: Амир Закиров
В вагоне есть система климат-контроля. Летом здесь будут работать кондиционеры
Фото: Амир Закиров
Всего на 10-м маршруте работает 18 трамваев, из них 16 теперь будут новыми. А «Татры» переведут на другие направления.
Фото: Амир Закиров
СКАЗАНО!
Андрей Цаплин, глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» в Удмуртии, рад что в Ижевске появился новый, стильный и современный транспорт. Общественный деятель отмечает, что в трамвае есть доступная среда, причем она продумана логично.
– Я помню, когда в Ижевске ходили еще деревянные трамваи. Потом пошли чешские, которые считались очень хорошими. А теперь есть «Львята», – говорит Андрей Цаплин.
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