Подъем в 3 утра и строгий график: как работают трамваи в Ижевске?

На этот раз в рамках проекта «Закулисье» мы расскажем о работе городских трамваев. Как кондукторы и водители добираются до службы, можно ли из старого чешского трамвая сделать современный, расскажет журналист «Комсомолки» Анастасия Захарова.

ЕСЛИ ОПАЗДЫВАЕШЬ – ЕДЕШЬ НА ТАКСИ

4:34 утра. Я стою в одиночестве на трамвайной остановке «Буммаш». На улице темно, очень хочется спать. Мимо проходит женщина. Через пару минут подтягивается еще несколько человек. Как и я, они ждут дежурный транспорт, который отвезет их в депо на Промышленную – там они получат все необходимое для работы. Мимо нас проезжает восьмой трамвай: он делает красивую петлю по кольцу, останавливается, и впускает пассажиров.

Дежурный трамвай отправляется на смену до рассвета. Так выглядит его салон в 4:48Фото: Амир Закиров

Дежурный транспорт забирает людей ранним утром по всему городу: кондукторы и водители добираются до депо на дежурных трамваях, троллейбусах и автобусах. Первый вагон уходит в Металлург в 3:40 утра и забирает людей в 4:05.

- Стараюсь ложиться спать не позже десяти. Если опаздываешь, приходится брать такси. Но я однажды даже пешком прогулялась, - поделилась одна из женщин, сидящих в салоне. Она работает кондуктором на пятом маршруте.

Перед рейсом работники проходят осмотр у фельдшера. Если кондуктор или водитель плохо себя чувствует, на рейс выходит резервный работник.

После этого водители отправляются принимать трамвай - осматривают тележки, внешний вид вагона, тормоза, токоприемник, салон, маршрутные указатели.Фото: Амир Закиров

В депо водители получают расписание движения, аудиоинформаторы, с помощью которых объявляют остановки. А еще – мобильные телефоны для связи с диспетчером. Кондукторы получают билетно-учётные листы, сумки, мобильные терминалы.Фото: Амир Закиров

Если трамвай первым заедет в депо по окончании смены, то он не выедет на следующее утро первым. Ночью перегонщики переставляют трамваи в правильном порядке. Это позволяет равномерно распределять нагрузку для водителейФото: Амир Закиров

В НАС БРОСАЮТ КАМНИ

Приезжаем в депо на Промышленную. Оно занимает огромную площадь. Именно здесь трамваи дожидаются своей смены. На отдельных путях в депо стоят вагоны, которые будут проходить плановый ремонт.

- У нас сейчас бич – дети. Они и «бомбочки» под колеса бросают, и камни в стекла, и на задних сцепных катаются, пытаются садиться даже на передние. Тогда водитель просто встает и никуда не едет, вызывает полицию и сообщает центральному диспетчеру. Но пассажиров же мы должны везти. Пока с этим справиться не можем, - объясняет Елена Райдер, заместитель главного специалиста по эксплуатации подвижного состава трамвайного управления «ИжГЭТ».

- Самый яркий пример был в сентябре 2019 года: кондуктор увидела, что на задний сцепной прибор сели дети. Она вышла сделать им замечание. Они убежали, кондуктор отвернулась, и дети бросили в заднее стекло камень. Соответственно, мы не перевезли пассажиров, потому что эксплуатировать этот вагон мы уже не можем, - рассказал пресс-секретарь «ИжГЭТ» Сергей Черемных.

Трамваи осматривают дважды в день: утром, до начала смены, и вечером, после ее завершения. Проверяется как внешний вид, так и технические составляющиеФото: Амир Закиров

Стоят в депо и трамваи, давно снятые с городских маршрутов. Например, вот эти вагоны, с белой крышей.

Такие вагоны сейчас не увидишь на городских улицахФото: Амир Закиров

- Синий цвет не особо практичный. Я сама бывший водитель трамвая, мой первый вагон был бело-голубой. Мое первое ДТП произошло, когда в меня въехала машина. Водитель говорил, что увидел меня за 15 метров только. Я тогда не поверила. Но потом я сама стояла на остановке, и увидела, как синий вагон появился из ниоткуда. Поэтому самый практичный цвет – красный. Психологи доказали, что он привлекает внимание, - объясняет Елена Райдер.

А еще в депо стоит трамвай, на котором проверяют состояние контактных сетей. На его крыше находится вышка, с которой работники службы энергохозяйства осматривают контактный провод и могут устранить его неисправность. Он работает только по ночам.Фото: Амир Закиров

ОБНОВЛЕНИЕ ТРАМВАЕВ

Есть в депо цех технического обслуживания. Здесь трамваи стоят на рельсах, между которыми находится смотровая «канава». Туда можно спуститься и осмотреть трамваи снизу.

- Все вагоны после ночной смены проходят через эти канавы. Они начинают заходить около семи часов вечера, а последний заходит около часа ночи. Осмотр одного трамвая занимает минут 20. Если находят какую-то неисправность, ее устраняют. В восемь утра приходит дневная смена и ремонтирует трамваи углубленно, если надо, - рассказал Николай Зайцев, главный специалист по ремонту подвижного состава трамвайного депо № 2.

Под вагоном тоже находится оборудование: например, с помощью специального экрана под трамваем с рельс сметают мусор.

В отдельном цехе трамваи ремонтируют капитально. Здесь можно увидеть вагон со вскрытым полом (под ним находятся провода). А еще - новые колеса, которые только кажутся новыми: на них наваривается новый металл и счищается металлическая стружка.

Колеса после ремонтаФото: Амир Закиров

Стружка с колесФото: Амир Закиров

Следом – малярный цех. Здесь пахнет краской, но работники относятся с юмором. Шутят – у нас, мол, ароматно. Красят трамваи в среднем раз в три года – наносят ее в два слоя.

Трамвай без краски. Новой краски хватит на три годаФото: Амир Закиров

НЕТИПОВОЕ ДЕПО

На то, чтобы обойти все депо, уходит несколько часов. осмотревшись, отправляемся в первое депо, на Карла Маркса.

- Это депо нетиповое. Раньше там располагался цех завода. В 1943 году его передали трамвайщикам. Для тех времен оно отвечало потребностям: вагонов и линий было гораздо меньше. Сейчас оно считается маленьким, - рассказал Сергей Черемных.

Со временем рядом со старым цехом появилось новое здание, а сверху надстроили второй этаж. Говорят, что когда в депо перекладывали рельсы, там даже находили старые мелкие монеты.

В первом депо работают начальники маршрутов и нарядчики: они сидят в окружении огромных рулонов бумаги с расписанием. Они составляют график каждого маршрута, вагона, водителя и кондуктора.

Кондукторы по вечерам сдают билетно-учетный лист, где указываются данные работника и выручка. Эти документы хранятся пять лет.Фото: Амир Закиров

Несмотря на то, что депо небольшое, здесь проходит огромная работа. В цехе модернизации трамваи меняются до неузнаваемости. Например, превращаются из старых в новые.

Скоро такой трамвай появится на улицах городаФото: Амир Закиров

-Это наши «Татры» (чешские вагоны - прим. ред.). – Так называемые «немецкие вагоны» с гармошкой на самом деле тоже чешские. Ранее они работали в Германии, а сейчас эксплуатируются у нас, - говорит Леонид Владыкин, главный специалист по ремонту подвижного состава трамвайного депо № 2.

Так выглядит будущий трамвай до переделки. В дальнейшем его утеплят, сделают лесенки и откидной пандусФото: Амир Закиров

В середине вагон низкопольныйФото: Амир Закиров

- Это бывший вагон Т3 («татра», чешский вагон - прим. ред), но от него здесь почти ничего не осталось: две шкворневые балки и хребтовая балка. Хребтовую балку укоротили, и посередине вагона врезали низкопольную часть, - объясняет Леонид Владыкин. Также в вагоне поставили энергосберегающее оборудование: оно экономит до 30% энергии. В начале трамвая - монитор, где указывают остановки.

Будущая кабина водителяФото: Амир Закиров

БОРЬБА С НЕПОГОДОЙ

Дальше отправляемся в службу пути. Идем пешком – находится совсем рядом. Сотрудники этой службы устраняют возникающие неисправности трамвайного пути. На рельсах здесь стоит трамвайный вагон - как в старых фильмах. Только с одной стороны к нему прикручена щетка, а с другой - оборудование, которое называется ротором. С его помощью убирают снег с рельсов.

Когда пути ремонтируют капитально, то полностью закрывают движение трамваев по нему. Последний раз так ремонтировали участок между ул. Гагарина и ул. Колхозной. Больше всего сейчас нуждаются в ремонте кривые на перекрестке ул. Кирова и ул. К. Маркса.

Это рельсошливофальный вагон. Для того, чтобы трамвайные пути, в особенности в местах стыков, были на одном уровне, работает это спецвагон. В районе тележек (колес) находится специальная установка.Фото: Амир Закиров

- Больше всего сбоев происходит при перепаде температур. Металл расширяется при переходе на «плюс» и сжимается при «минусе». Из-за этого в путях появляется зазор, и происходит неисправность пути, которую оперативно устраняют «путейцы», - говорит Марат Губайдуллин, начальник службы пути.

Работники службы пути устраняют небольшую неисправность на путях.Фото: Амир Закиров

Вагон-снегочист. Фото: пресс-служба ИжГЭТ

Кстати, увидеть такие вагоны в городе можно только ночью. График работы снегочистов согласовывают со Службой благоустройства и дорожного хозяйства администрации города, чтобы проводилась одновременная очистка и трамвайных путей и проезжих частей дорог. Первый снегочист выезжает в 0:15, а последний возвращается в 5:50.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Центральный диспетчер работает в офисе «ИжГЭТ» на ул.Маяковского. Здесь на стене висят экраны, где в режиме реального времени видно городские улицы с камер из разных районов Ижевска. На столе стоят восемь телефонов - стационарных и мобильных.

Здесь видно самые сложные участкиФото: Анастасия Захарова

- Нам дали доступ к камерам, к самым важным для нас участкам. По ним видно скопление пробок и другие сложные ситуации. Однажды наехали на мальчика-пешехода. С помощью камер удалось доказать, что водитель был не виноват, потому что ребенок переходил дорогу в неположенном месте, - рассказала Ольга Рябова, центральный диспетчер.

- Информация центральному диспетчеру обо всем может поступить: трубу прорвало, дети траву поджигают… Постоянно ищем людей: диспетчеры сообщают водителям и кондукторам приметы пропавших, и, если человека видят на каком-то маршруте, информацию передают диспетчеру, - пояснил. Сергей Черемных.

В соседнем кабинете с центральным диспетчером работает линейный диспетчер. Здесь в стол вмонтировано оборудование для радиосвязи: когда не было мобильных, именно так водители сообщали о проблемах на маршруте. Сейчас за движением следят через ГЛОНАСС.

Сейчас радиосвязь уже не используютФото: Анастасия Захарова

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