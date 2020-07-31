«Думал, что поседею»: ижевчанин рассказал о победе в реалити-шоу «Игра в правду»

- Леша, это твой последний шанс! Иди! – именно так началось участие ижевчанина Алексея Бегешева в шоу «Игра в правду» (16+) на телеканале «МИР» (16+).

Алексей работает в телекомпании, где очень часто приходится общаться с гадалками, экстрасенсами и «бесноватыми».

- Периодически они нам гадают. Мы в это не сильно не верим, но всегда интересно, что еще нового про нас расскажут. Однажды, на очередных съемках, гадалка-костоправ сказала, что я женюсь в 27 лет на богатой девушке издалека. Коллега это запомнила и подкинула идею пойти на кастинг в это шоу. Тогда мне было 27 лет и 11 месяцев, так что у меня оставался месяц до осуществления предсказанного. А я как бы не против богатой жены, подумал – зачем упускать такой шанс? – решил Алексей и пошел на кастинг.

ЛЕГКИЙ КАСТИНГ

Офис, где проходил кастинг на шоу, находится прямо рядом с офисом, где работает Алексей. И он забежал к ним на 15 минут в обеденный перерыв.

Алексей не первый раз участвует в шоу. Фото: архив героя

- Прошел стандартную процедуру: рассказал о себе на камеру, какие девушки мне нравятся, были ли у меня серьезные отношения. И еще нужно было рассказать веселые историю из жизни! - и уже через неделю Алексею позвонили и пригласили на съемки.

Леша говорит, что секрет успешного участия в кастинге и в шоу – в искренности.

- Не всегда мне удается победить. Особенно обидно, когда ты доходишь до финала и проигрываешь. Но самое главное – делать на съемочной площадке все, что от тебя зависит и даже больше. Людям нравится смотреть на настоящие эмоции. Это, кстати, один из самых главных факторов и при отборе на шоу – берут «естественных». Ну, и конечно, большою роль играет удача.

УЧАСТИЕ В ШОУ, КАК НАРКОТИК

Кстати, Алексей уже в 7 раз участвует в реалити-шоу. Он был в побеге по России («Охота» 16+), ел опарышей и свиную матку («Шесть на жесть» 18+), ходил на свидания, не видя лица девушки («Страшная любовь» 16+), выиграл 50 тысяч разыгрывая друга («Смешные деньги» 16+) и т.д.

Скоро выйдет еще одно шоу с его участием. Говорит, что участвует лишь в тех, где можно оказаться в необычных условиях, в которых вряд ли окажешься в жизни.

- Обязательно должен быть элемент новизны, то, что ты никогда не делал! Это главное условие! Это адреналин, мой досуг. Причем я за него не плачу, все делается для тебя. Своего рода это наркотик!

«ХОТЕЛ УЗНАТЬ, МОЖНО ЛИ ОБМАНУТЬ ДЕТЕКТОР ЛЖИ»

Алексей признается, что это шоу «Игра в правду» отличается от тех, в которых он принимал участие.

- Если в других проектах многое зависело от твоих действий - сможешь ли ты себя перебороть или нет, то в этом нужно было полностью положиться на свою интуицию, понять, насколько хорошо ты разбираешься в людях.

Самым сложным для него оказался второй раунд, где был детектор лжи.

- Ты впервые видишь людей, но тебе нужно понять, говорят они правду или врут. Плюс тебе самому приходилось отвечать на неудобные вопросы. И соврать не получалось: детектор лжи все выдавал. Собственно, когда я узнал про детектор лжи, то окончательно понял, что хочу участвовать. Было интересно узнать, как он работает, можно ли обмануть и как все это устроено на ТВ.

«ПРЯТАЛИ ОТ НАС ДЕВУШЕК»

Съемки реалити-шоу прошли в начале марта, еще до самоизоляции по коронавирусу.

Алексей Бегешев на шоу «Игра в правду» был максимально искренним

- Съемки проходили весело. Все было прекрасно организовано. Встретили, проводили в гримерку, сделали из нас людей, покормили. Администратор все время нас веселил, что бы мы были в хорошем настроении, когда выйдем на площадку.

До самого начала ребятам не показывали девушек, которые принимали участие в этой игре.

- Да, нас прятали друг от друга. Это нужно было, чтобы при первой встрече у всех были живые эмоции. Девушек мы увидели уже непосредственно на съемочной площадке! Так что никак договориться заранее о том, что мы будем работать в паре было нельзя!

Оказалось, что все сцены игры были записаны с первого дубля. В общей сложности Леша провел в студии 5-6 часов.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА

В конце шоу выяснилось, что больше всех баллов набрал Алексей. Но по условиям игры для победы нужно чтобы та девушка, которую выбрал Леша, - Карина и его тоже выбрала.

- Больше всего я переживал, когда наступил момент выбора пары: совпадет или нет. Несмотря на то, что я набрал больше всего очков и пара в итоге у нас совпала, судьбу приза решала Карина. Когда я победил, Денис спросил: «Леш, с кем поедешь на море?» Естественно, я указал на Карину. И тут он начал ей предлагать деньги взамен путешествия. По условиям, если бы Карина выбрала деньги, то я бы остался ни с чем! В этом момент я думал, что поседею, - смеется ижевчанин.

Алексей Бегешев вместе с ведущим шоу Денисом Косяковым и Кариной

ОБЩАЮТСЯ ТОЛЬКО ОНЛАЙН

Свою спутницу по путешествию Алексей Бегешев увидел впервые на съемочной площадке. Но спустя месяц ребята выяснили, что уже пересекались.

- Но никто из нас этого не помнил. В январе Карина с друзьями приходила играть в квиз, который я вел. Когда она чистила телефон, удаляла видео, нашла запись, где я был ведущим. В общем, судьба! Мы продолжаем общаться, до сих пор решаем, куда поехать, когда границы откроются, но только онлайн. Когда началась пандемия она уехала из Москвы, а когда вернулась, уехал я, так мы и не пересекались с ней после съемок.

«ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЕДЕМ!»

Пока Алексей и Карина не могут поехать в путешествие – «спасибо» коронавирусу.

- По нашей путевке мы можем поехать на любое море. Конечно, можно и в Сочи или Крым, но, когда ты можешь поехать, куда душе угодно, странно будет выбрать Крым или Сочи. Но ничего, границы откроют, и мы обязательно поедем отдыхать!

СПРАВКА КП

«Игра в правду» - психологическое реалити-шоу, в которой шестеро участников борются за романтическое путешествие. Они зарабатывают баллы за откровенные подробности личной жизни. Соперникам же приходится угадывать, где правда, а где фантазия: за проницательность тоже добавляются баллы.

Но мало просто выиграть в этой игре: выигрывает один, но чтобы выиграть романтическое путешествие, он должен составить пару.

Ведет программу актер, комик и продюсер Денис Косяков.

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