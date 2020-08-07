В поисках чистой воды: «Комсомолка» отправилась проверять родники Удмуртии

Фото: Сергей Грачев
Удмуртия - родниковый край. Бесчисленное количество родников журчат в деревушках и городских скверах. Но стоит ли им доверять? Чтобы выяснить это, «Комсомолка» вновь запустила проект «Родники Удмуртии». Несколько недель мы собирали заявки от наших читателей, и 3 августа отправились в экспедицию по республике.
Собранные пробы мы передали на проверку. А пока мы ждем результатов, мы решили показать несколько фото с наших поездок.
Проект «Родники Удмуртии» проводится «Комсомолкой» уже в 3 раз
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В 2020 году мы получили более 120 заявок от наших читателей по всей республики Фото: Лада Иванова
Экспедиции по родникам стартовали 3 августа
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Журналисты «Комсомолки» отправились к родникам, которые нам прислали, чтобы взять пробы воды
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Собранную воду мы передадим в лабораторию Управления Минприроды УР на проверку
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Помощь в путешествии нам оказывают наши партнеры - фирменный магазин ижевского производителя изделий из пластмасс «Радиан» и официальный дилер Автоцентра «ГАЗ».
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Итоги проекта мы подведем через пару недель
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В результате экспертизы станет понятно, можно ли пить воду из родников Фото: Лада Иванова
Результаты проекта будут опубликованы на сайте «Комсомолки» и интерактивной карте «Родники Удмуртии» Фото: Лада Иванова
За время экспедиции наши журналисты проедут более тысячи километров Фото: Лада Иванова
Журналисты проверят как родники Ижевска, так и источники в дальних уголках Удмуртии
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Мы взяли больше двух десятков проб
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Фото: Сергей Грачев
Благодарим за поддержку проекта фирменный магазин ижевского производителя изделий из пластмасс «Радиан», АУ «Управление Минприроды УР», а также официальный дилер Автоцентра «ГАЗ».
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