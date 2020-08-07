В поисках чистой воды: «Комсомолка» отправилась проверять родники Удмуртии

Фото: Сергей Грачев

Удмуртия - родниковый край. Бесчисленное количество родников журчат в деревушках и городских скверах. Но стоит ли им доверять? Чтобы выяснить это, «Комсомолка» вновь запустила проект «Родники Удмуртии». Несколько недель мы собирали заявки от наших читателей, и 3 августа отправились в экспедицию по республике.

Собранные пробы мы передали на проверку. А пока мы ждем результатов, мы решили показать несколько фото с наших поездок.

Проект «Родники Удмуртии» проводится «Комсомолкой» уже в 3 раз Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2020 году мы получили более 120 заявок от наших читателей по всей республики Фото: Лада Иванова

Экспедиции по родникам стартовали 3 августа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Журналисты «Комсомолки» отправились к родникам, которые нам прислали, чтобы взять пробы воды Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Собранную воду мы передадим в лабораторию Управления Минприроды УР на проверку Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Помощь в путешествии нам оказывают наши партнеры - фирменный магазин ижевского производителя изделий из пластмасс «Радиан» и официальный дилер Автоцентра «ГАЗ». Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Итоги проекта мы подведем через пару недель Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В результате экспертизы станет понятно, можно ли пить воду из родников Фото: Лада Иванова

Результаты проекта будут опубликованы на сайте «Комсомолки» и интерактивной карте «Родники Удмуртии» Фото: Лада Иванова

За время экспедиции наши журналисты проедут более тысячи километров Фото: Лада Иванова

Журналисты проверят как родники Ижевска, так и источники в дальних уголках Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Мы взяли больше двух десятков проб Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей Грачев

Благодарим за поддержку проекта фирменный магазин ижевского производителя изделий из пластмасс «Радиан», АУ «Управление Минприроды УР», а также официальный дилер Автоцентра «ГАЗ».

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