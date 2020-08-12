В Ижевске создали полную карту кружков для детей с особыми образовательными потребностями

Фото: БФ «Добро»

Благотворительный фонд «Добро» при поддержке Фонда Президентских грантов создал первую в Ижевске карту кружков, в которых могут заниматься дети с особыми образовательными потребностями. Найти ее можно на сайте фонда в разделе «Программы».

Фото: скрин с сайта БФ «Добро»

Почему это важно

По словам родителей, найти занятия для ребенка с особыми образовательными потребностями очень сложно. Информация о преподавателях и специальных кружках распространяется только методом «сарафанного» радио.

- В начале я даже не знала, проводят ли вообще занятия для особенных деток в Ижевске. Тогда я работала на заводе и не общалась с родителями особенных деток. В Интернете тоже ничего не могла найти, - говорит Екатерина. - Проблема решилась благодаря этой карте. В ней собрана вся информация по занятиям: место проведения, контактный телефон, можно выбрать занятия по интересам, по возрасту ребенка. Она очень удобна и понятна в использовании. Я надеюсь, что не только мне, но и многим родителям, столкнувшихся с данной проблемой, карта поможет найти подходящие занятия для ребенка.

Благодаря интерактивной карте родители легко найдут кружки, в которые им будет удобно водить детей территориально. На странице есть фильтр по стоимости: можно выбрать платные и бесплатные кружки, посмотреть интересующие направления: рисование, музыка, танцы, театр, спорт или реабилитация. И сразу перейти на сайт учреждения, в котором и проводят занятия.

Карту регулярно обновляют и дополняют. Если вы проводите занятия для особенных детей, то можете обратиться в Благотворительный фонд «Добро» (+7-912-055-40-45 Екатерина), специалист с удовольствием добавит и ваш кружок на карту.

«Образование для особенных детей выйдет на новый уровень»

- Дети с особыми образовательными потребностями не могут работать в группе и классе, им нужна индивидуальная работа с педагогом, у которого есть коррекционное педагогическое образование. В Ижевске таких специалистов мало. И информацию о них тоже было сложно найти, - говорит заместитель Председателя Общественной палаты Удмуртии Александра Семенова. - Благодаря этой карте дополнительное образование для особенных детей выйдет совершенно на новый уровень. Родители сразу видят, какие возможности предоставляют для их ребенка и могут выбрать кружки, которые подходят именно им.

Вы можете помочь

Если вы работаете на информационных сайтах, сайтах с информацией о кружках для детей, то благотворительный фонд «ДОБРО» будет благодарен за помощь в распространении информации об интерактивной карте.

- Чем больше родителей с детьми с особыми образовательными потребностями узнают о ней, тем лучше! - говорит руководитель благотворительного фонда «ДОБРО» Алла Бронникова.

Подробности на сайте Благотворительного фонда «ДОБРО» и по тел. 8 (919) 913 55 52, 8 (912) 856 73 87/

*Информация от победителя конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой»

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