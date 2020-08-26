«Разбудить» Аврору, создать «Музейный квартал» и сделать парковки платными: какие идеи прозвучали на стратегической сессии «Удмуртия – 2030»

Проекты участников касались объектов в разных районах города: набережной, музеев, бараков, кинотеатра «Аврора» Фото: Архив КП

20 августа в библиотеке УдГУ прошла стратегическая сессия «Удмуртия – 2030». Участники обсудили стоящие перед городом проблемы и проработали направления развития Ижевска в ближайшие несколько лет. «Комсомолка» собрала главные идеи и предложения.

СОЗДАТЬ В ИЖЕВСКЕ МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

Сейчас в музейный квартал входят Генеральский дом, Пивоваренный завод Бодалева, здание Индустриального техникума. Фото: Архив КП

В 2012 году в Ижевске уже предлагали создать «Музейный квартал», который занял бы территорию от Долгого моста до конца набережной. Предполагалось, что в него войдут Генеральский дом, Летний сад, дом Бодалева и башня «Ижмаша». На стратегической сессии к этому вопросу вернулись вновь.

– Музейный квартал позволит реализовать общую концепцию зоны набережной, от Долгого моста до парка Кирова, – отметила директор «Галереи» Марина Рупасова. – Здесь можно будет создать рабочую слободу. Для реализации идеи можно привлечь бизнес, рестораторов, гостиницы, сувенирные магазины.

Так, «музейный квартал» должен будет стать рекреационной зоной с упором на историческое наследие.

СДЕЛАТЬ ПАРКОВКИ В ЦЕНТРЕ ПЛАТНЫМИ

Одна из проблем, существующих сейчас в Ижевске – пробки, которые образуются в центре в час пик. Чтобы решить ее, группа Октябрьского района предложила сделать парковки платными. По мнению авторов проекта, это побудит жителей пересесть на общественный транспорт, велосипеды и самокаты.

ПОСТРОИТЬ СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ

На улице Ухтомского уже начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс. Фото: предоставлено пресс-службой Минспорта

Еще одно предложение, прозвучавшее во время стратегической сессии – построить центры для занятий спортом. С этими предложениями выступили группы Первомайского и Устиновского районов. Так, один из спорткомплексов предлагают разместить на улице Ухтомского за гипермаркетом «Ашан», а второй – между проспектом Калашникова и улицей профессора Рупасова.

При этом предполагается, что объекты будут не только спортивными, но и досуговыми – маленькие дети будут посещать в них секции, бабушки и дедушки с утра смогут заниматься скандинавской ходьбой на тропе здоровья, а спортсмены – заниматься профессионально.

ПРОВЕСТИ РЕНОВАЦИЮ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

Участники предлагают переселить из ветхого жилья жителей Машиностроителя и Первомайского района Фото: Архив КП

Сразу в двух группах отметили, что в Ижевске много ветхого и аварийного жилья. Об этом заявили представители команд Первомайского и Ленинского районов. Решение – провести реновацию как в Москве. Участники предлагают с помощью бизнеса переселять людей в современные дома, а также благоустраивать инфраструктуру. В районе Машиностроителя помимо новых домов предлагают сделать школу, два детских сада и досуговый центр на первом этаже одного из домов. По их мнению, это улучшит качество жизни людей и сделает их счастливее.

«РАЗБУДИТЬ» АВРОРУ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ НАБЕРЕЖНУЮ

Кинотеатр «Аврора» предлагают передать бизнесу, чтобы сделать там зону досуга.

Некоторые проекты касались благоустройства объектов, которые давно требуют реконструкции. Например, уже долгие годы не могут отремонтировать фрагмент набережной. В группе Октябрьского района отметили, что у территории нет «нормативного статуса». Поэтому за ней сложно ухаживать. Набережную предлагают ремонтировать в комплексе с эспланадой и Летним садом. Провести работы предлагают за счет инвесторов и федеральных денег. Кстати, сейчас власти как раз ищут инвестора для благоустройства части набережной, которая ведет к парку Кирова.

Также в группе Октябрьского района предложили «разбудить Аврору».

– В центре Металлурга находится, по сути, маргинальная зона, запущенное здание, от которого одни убытки. Наше предложение – сделать из убытков прибыль. С учетом мнения жителей объект можно передать бизнесу, – прокомментировала Полина Павлова, представитель Корпорации развития Удмуртии.

Касательно «Авроры» у горожан и властей были разные идеи. Здесь предлагали разместить концертную площадку, спортивный комплекс единоборств, арт-резиденцию.

ПОСТРОИТЬ ЗДАНИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Несколько проектов касались образования. Например, в группе по экономическому развитию предлагали создать опорный вуз. Авторы проекта рассчитывают, что он может помочь избежать оттока молодежи в другие регионы, где есть такие университеты. Кроме того, опорная площадка позволила бы создать более тесные связи с предприятиями, на которых потом работали бы выпускники.

Ранее опорным вузом планировали сделать ИжГТУ. Фото: Лада Иванова

Еще один проект – строительство отдельных зданий, где будут учиться все старшеклассники.

– В Ижевске 14 тысяч детей учатся во вторую смену. У старшеклассников нет доступа к качественному образованию. Поэтому можно выделить старшую школу в отдельную организацию и построить пять корпусов для них. Больше 10 тысяч детей таким образом можно обеспечить дополнительными местами, потому что старшеклассникам необязательно все время находиться в школе, – считает Михаил Черемных, директор Гуманитарного лицея.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сейчас все собранные предложения будут обрабатывать и обсуждать. А в октябре пройдет еще одна стратегическая сессия – уже по развитию республики.

– Задача – исходя из маленьких проблем разработать глобальные направления развития. Важная составляющая – сделать проекты, которые позволят зарабатывать, пополнять казну. Эти деньги потом можно будет направить на социально значимые вещи, – отметил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев.

Стратегия не предполагает решения мелких проблем. Это документ, в котором пропишут глобальные направления развития. Но ежедневные и небольшие вопросы помогают понять, какие городские вопросы нужно решить. Например, если жители нескольких улиц жалуются на нехватку ливневок, значит, в стратегию войдет необходимость строительства ливневок во всем городе.

– Примерный вариант стратегии появится к октябрю. Свои пожелания каждый желающий может оставить на сайте 2030.udmurt.ru. Потом мы создадим на основе идей документ, который определит направление развития республики. Очень важно, что в ходе стратсессии власти и горожане разговаривают друг с другом. Например, в Можге творческие люди сказали, что им нужен театр. Это не войдет в стратегию, но власти уже ищут способ им помочь, – рассказал Вячеслав Правдзинский, директор Центра развития дизайна и городской среды.

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