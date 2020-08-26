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Общество

«Разбудить» Аврору, создать «Музейный квартал» и сделать парковки платными: какие идеи прозвучали на стратегической сессии «Удмуртия – 2030»

И как может измениться жизнь в городе уже через 10 лет
Анастасия ЗахароваАнастасияЗахарова
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Проекты участников касались объектов в разных районах города: набережной, музеев, бараков, кинотеатра «Аврора»

Проекты участников касались объектов в разных районах города: набережной, музеев, бараков, кинотеатра «Аврора»

Фото: Архив КП

20 августа в библиотеке УдГУ прошла стратегическая сессия «Удмуртия – 2030». Участники обсудили стоящие перед городом проблемы и проработали направления развития Ижевска в ближайшие несколько лет. «Комсомолка» собрала главные идеи и предложения.

СОЗДАТЬ В ИЖЕВСКЕ МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

Сейчас в музейный квартал входят Генеральский дом, Пивоваренный завод Бодалева, здание Индустриального техникума.

Сейчас в музейный квартал входят Генеральский дом, Пивоваренный завод Бодалева, здание Индустриального техникума.

Фото: Архив КП

В 2012 году в Ижевске уже предлагали создать «Музейный квартал», который занял бы территорию от Долгого моста до конца набережной. Предполагалось, что в него войдут Генеральский дом, Летний сад, дом Бодалева и башня «Ижмаша». На стратегической сессии к этому вопросу вернулись вновь.

– Музейный квартал позволит реализовать общую концепцию зоны набережной, от Долгого моста до парка Кирова, – отметила директор «Галереи» Марина Рупасова. – Здесь можно будет создать рабочую слободу. Для реализации идеи можно привлечь бизнес, рестораторов, гостиницы, сувенирные магазины.

Так, «музейный квартал» должен будет стать рекреационной зоной с упором на историческое наследие.

СДЕЛАТЬ ПАРКОВКИ В ЦЕНТРЕ ПЛАТНЫМИ

Одна из проблем, существующих сейчас в Ижевске – пробки, которые образуются в центре в час пик. Чтобы решить ее, группа Октябрьского района предложила сделать парковки платными. По мнению авторов проекта, это побудит жителей пересесть на общественный транспорт, велосипеды и самокаты.

ПОСТРОИТЬ СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ

На улице Ухтомского уже начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс. Фото: предоставлено пресс-службой Минспорта

На улице Ухтомского уже начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс. Фото: предоставлено пресс-службой Минспорта

Еще одно предложение, прозвучавшее во время стратегической сессии – построить центры для занятий спортом. С этими предложениями выступили группы Первомайского и Устиновского районов. Так, один из спорткомплексов предлагают разместить на улице Ухтомского за гипермаркетом «Ашан», а второй – между проспектом Калашникова и улицей профессора Рупасова.

При этом предполагается, что объекты будут не только спортивными, но и досуговыми – маленькие дети будут посещать в них секции, бабушки и дедушки с утра смогут заниматься скандинавской ходьбой на тропе здоровья, а спортсмены – заниматься профессионально.

ПРОВЕСТИ РЕНОВАЦИЮ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

Участники предлагают переселить из ветхого жилья жителей Машиностроителя и Первомайского района

Участники предлагают переселить из ветхого жилья жителей Машиностроителя и Первомайского района

Фото: Архив КП

Сразу в двух группах отметили, что в Ижевске много ветхого и аварийного жилья. Об этом заявили представители команд Первомайского и Ленинского районов. Решение – провести реновацию как в Москве. Участники предлагают с помощью бизнеса переселять людей в современные дома, а также благоустраивать инфраструктуру. В районе Машиностроителя помимо новых домов предлагают сделать школу, два детских сада и досуговый центр на первом этаже одного из домов. По их мнению, это улучшит качество жизни людей и сделает их счастливее.

«РАЗБУДИТЬ» АВРОРУ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ НАБЕРЕЖНУЮ

Кинотеатр «Аврора» предлагают передать бизнесу, чтобы сделать там зону досуга.

Кинотеатр «Аврора» предлагают передать бизнесу, чтобы сделать там зону досуга.

Некоторые проекты касались благоустройства объектов, которые давно требуют реконструкции. Например, уже долгие годы не могут отремонтировать фрагмент набережной. В группе Октябрьского района отметили, что у территории нет «нормативного статуса». Поэтому за ней сложно ухаживать. Набережную предлагают ремонтировать в комплексе с эспланадой и Летним садом. Провести работы предлагают за счет инвесторов и федеральных денег. Кстати, сейчас власти как раз ищут инвестора для благоустройства части набережной, которая ведет к парку Кирова.

Также в группе Октябрьского района предложили «разбудить Аврору».

– В центре Металлурга находится, по сути, маргинальная зона, запущенное здание, от которого одни убытки. Наше предложение – сделать из убытков прибыль. С учетом мнения жителей объект можно передать бизнесу, – прокомментировала Полина Павлова, представитель Корпорации развития Удмуртии.

Касательно «Авроры» у горожан и властей были разные идеи. Здесь предлагали разместить концертную площадку, спортивный комплекс единоборств, арт-резиденцию.

ПОСТРОИТЬ ЗДАНИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Несколько проектов касались образования. Например, в группе по экономическому развитию предлагали создать опорный вуз. Авторы проекта рассчитывают, что он может помочь избежать оттока молодежи в другие регионы, где есть такие университеты. Кроме того, опорная площадка позволила бы создать более тесные связи с предприятиями, на которых потом работали бы выпускники.

Ранее опорным вузом планировали сделать ИжГТУ. Фото: Лада Иванова

Ранее опорным вузом планировали сделать ИжГТУ. Фото: Лада Иванова

Еще один проект – строительство отдельных зданий, где будут учиться все старшеклассники.

– В Ижевске 14 тысяч детей учатся во вторую смену. У старшеклассников нет доступа к качественному образованию. Поэтому можно выделить старшую школу в отдельную организацию и построить пять корпусов для них. Больше 10 тысяч детей таким образом можно обеспечить дополнительными местами, потому что старшеклассникам необязательно все время находиться в школе, – считает Михаил Черемных, директор Гуманитарного лицея.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сейчас все собранные предложения будут обрабатывать и обсуждать. А в октябре пройдет еще одна стратегическая сессия – уже по развитию республики.

– Задача – исходя из маленьких проблем разработать глобальные направления развития. Важная составляющая – сделать проекты, которые позволят зарабатывать, пополнять казну. Эти деньги потом можно будет направить на социально значимые вещи, – отметил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев.

Стратегия не предполагает решения мелких проблем. Это документ, в котором пропишут глобальные направления развития. Но ежедневные и небольшие вопросы помогают понять, какие городские вопросы нужно решить. Например, если жители нескольких улиц жалуются на нехватку ливневок, значит, в стратегию войдет необходимость строительства ливневок во всем городе.

– Примерный вариант стратегии появится к октябрю. Свои пожелания каждый желающий может оставить на сайте 2030.udmurt.ru. Потом мы создадим на основе идей документ, который определит направление развития республики. Очень важно, что в ходе стратсессии власти и горожане разговаривают друг с другом. Например, в Можге творческие люди сказали, что им нужен театр. Это не войдет в стратегию, но власти уже ищут способ им помочь, – рассказал Вячеслав Правдзинский, директор Центра развития дизайна и городской среды.

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