Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «На Центральной площади начали возводить техническое помещение второго фонтана»

Главным украшением площади станет фонтан. Для него уже вырыли котлован Фото: Анастасия Захарова

Технического помещение для нового фонтана начали строить на Центральной площади Ижевска. Напомним, в этом году начался третий этап реконструкции площади. Работы проводятся по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

На территории около киноцентра «Россия» появится новый фонтан с навесом - перголой.

Зеркальная гладь и деревья

Глубина технического помещения второго фонтана на Центральной площади Ижевска 2,8 м Фото: Анастасия Захарова

Из котлована на Центральной площади Ижевска вывезли 8000 куб. м грунта Фото: Анастасия Захарова

Так будет выглядеть пространство Фото: Анастасия Захарова

Фонтан около киноцентра «Россия» сохранит свою историческую форму: он будет круглым и таким же по площади, как и прежний. Но сам фонтан станет совсем другим.

- Здесь будет вода как в озере. Глубиной десять сантиметров. Брызг не будет: около поверхности струя воды будет успокаиваться. Рядом с фонтаном поставим перголу, тумбы и цветники с подсветкой. Огни будут красиво отражаться в водной глади, - говорит руководитель компании-подрядчика Валентина Вятчиннина.

На площади высадят 36 деревьев, кустарники и цветы. Сейчас подрядчик уже вырыл котлован для фонтана. Под землей будет чаша и техническое помещение, а вскоре начнется прокладка коммуникаций и строительство основания для плитки. Покрытие будет таким же, как и на верхней части площади.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Стоимость реконструкции третьей очереди Центральной площади Ижевска в этом году - 155 млн рублей. Срок сдачи объекта - 30 ноября.

- Подрядчик себя уже зарекомендовал. Поэтому я спокоен за объект. В прошлом году многие скептики тоже боялись, что мы не успеем сделать первые две очереди. Но мы уложились в срок, - отметил глава города Олег Бекмеметьев.

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