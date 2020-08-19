Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «На Центральной площади начали возводить техническое помещение второго фонтана»

Главным украшением площади станет фонтан. Для него уже вырыли котлован
Фото: Анастасия Захарова
Технического помещение для нового фонтана начали строить на Центральной площади Ижевска. Напомним, в этом году начался третий этап реконструкции площади. Работы проводятся по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.
На территории около киноцентра «Россия» появится новый фонтан с навесом - перголой.
Зеркальная гладь и деревья
Глубина технического помещения второго фонтана на Центральной площади Ижевска 2,8 м
Фото: Анастасия Захарова
Из котлована на Центральной площади Ижевска вывезли 8000 куб. м грунта
Фото: Анастасия Захарова
Так будет выглядеть пространство
Фото: Анастасия Захарова
Фонтан около киноцентра «Россия» сохранит свою историческую форму: он будет круглым и таким же по площади, как и прежний. Но сам фонтан станет совсем другим.
- Здесь будет вода как в озере. Глубиной десять сантиметров. Брызг не будет: около поверхности струя воды будет успокаиваться. Рядом с фонтаном поставим перголу, тумбы и цветники с подсветкой. Огни будут красиво отражаться в водной глади, - говорит руководитель компании-подрядчика Валентина Вятчиннина.
На площади высадят 36 деревьев, кустарники и цветы. Сейчас подрядчик уже вырыл котлован для фонтана. Под землей будет чаша и техническое помещение, а вскоре начнется прокладка коммуникаций и строительство основания для плитки. Покрытие будет таким же, как и на верхней части площади.
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
Стоимость реконструкции третьей очереди Центральной площади Ижевска в этом году - 155 млн рублей. Срок сдачи объекта - 30 ноября.
- Подрядчик себя уже зарекомендовал. Поэтому я спокоен за объект. В прошлом году многие скептики тоже боялись, что мы не успеем сделать первые две очереди. Но мы уложились в срок, - отметил глава города Олег Бекмеметьев.
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