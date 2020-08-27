Юрий Дудь в Ижевске: зачем приехал известный ведущий

Фото: www.instagram.com

Сегодня, 27 августа, Юрий Дудь приехал в Ижевск. Фотографии с ним выложили на своих страницах в социальных сетях горожане.

Как нам удалось выяснить, известный ведущий посетил федеральную сеть кофеен. Сотрудники подтвердили эту информацию, но пока не говорят, для чего именно он приехал.

Мы будем сообщать информацию по мере поступления. По нашим данным, Дудь сейчас на встрече с директором кофеен.

Наш журналист Анастасия Михайлова приехала на площадку, где сейчас работает Юрий Дудь. Она увидела ведущего, но он быстро вошел в помещение. Вероятно, он уточнял вкус кофе, который пробовал, и спросил про манго.

Журналист КП на площадке, где работает Юрий Дудь.

Анастасии удалось заснять Юрия Дудя, мы пытаемся выяснить, для чего он приехал в Ижевск.

Фото: Анастасия Михайловна

На площадку приехал фанат видеоблогера.

СПРАВКА КП

Юрий Дудь

Российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru. С 2017 года — ведущий авторского шоу на -канале «вДудь», где берет интервью у известных журналистов, бизнесменов, политиков, деятелей Интернета, телевидения, театра, кино, шоу-бизнеса и науки.