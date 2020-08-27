Тайно приехавший в Ижевск Юрий Дудь снимает здесь видео

Известный журналист и блогер Юрий Дудь снимает видео в Ижевске Фото: Анастасия Михайлова

Приехавший в Ижевск Юрий Дудь снимает здесь видео. Напомним, 27 августа он посетил федеральную сеть кофеен. Журналист «Комсомолки» побывал на площадке, на которой работал известный журналист.

Несколько часов Юрий и его съемочная группа находились в помещении, однако около 17 часов вышли на улицу – там журналист прочитал текст перед камерами (в это время его снимали два человека). Команда сделала несколько дублей, после чего ребята отсмотрели их и вернулись обратно в здание. Все это заняло не более семи минут. К сожалению, о чем именно шла речь, услышать нам не удалось, однако Ижевск в речи Дудя все же прозвучал.

Для чего все-таки приехал известный блогер, о чем именно будет его новый ролик и как долго он планирует пробыть в нашем городе – пока неясно. Фото с Дудем, появившиеся в соцсетях несколько часов назад, были удалены их авторами. От комментариев видевшие его ижевчане пока воздерживаются.

Мы продолжаем следить за развитием событий.

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