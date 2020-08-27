Юрий Дудь в Ижевске: «Простите ребят, я не стою того, чтобы меня ждать»

Журналист «Комсомолки» встретилась с известным ведущим

- Ребят, кажется, в Ижевск приехал Юра Дудь, - 27 августа в рабочем чате появилось сообщение от коллег. - Говорят, приехал снимать рекламный ролик. Что-то знаете об этом?

Мы – не знали. И даже усомнились поначалу – для чего он, известный журналист и блогер, не так уж часто выбирающийся в регионы, мог бы приехать к нам? Но все же проверили – в соцсетях нашлись фото, на которых Юра беседует с ребятами около здания.

О том, что Юрий Дудь приехал в Ижевск стало известно 27 августа Фото: Анастасия Михайлова

Получить комментарии от авторов, увы, не удалось – они быстро удалили их со своих страниц (а следом и мы – из первой, опубликованной уже новости). Зато спустя полчаса я уже стояла около офисных помещений в которых, предположительно, находился Юрий.

Для чего известный блогер и журналист приехал к нам – неизвестно. Однако съемка все же состоялась Фото: Анастасия Михайлова

Получить комментарии от работающих здесь сотрудников не удалось, двери оказались закрыты – и я осталась ждать. Через полчаса все сомнения отпали – мне удалось увидеть Юрия в одном из кабинетов. Он что-то говорил о манго – возможно, уточнял вкус кофе, который пробовал (хотя стаканчика в его руках я не увидела). Сделать фото не успела – дверь закрылась буквально передо мной. А вышедшие сотрудники вежливо, но настойчиво попросили меня покинуть помещение.

Юрий останется в Ижевске минимум еще на день

Так что ждать я продолжила уже на улице, за забором. Коллеги изредка скидывали фото Юрия внутри здания, со съемок, и сетовали на то, что авторы строго запрещают их использовать. «Никаких комментариев», «Мы запрещаем использовать фото» - видимо, визит Дудя проходил в режиме полной секретности. А представители компании, в которую он приехал, хоть и подтвердили факт визита, но подробной информации тоже пока не давали. Оставалось только выдвигать версии – снимает ли он рекламный ролик? Готовит программу о кофе? Просто решил побывать в Ижевске и выбрал необычный маршрут? – и ждать.

Фото: Анастасия Михайлова

Сам Юрий изредка выходил во внутренний двор – мне удалось сделать кадры через забор. К 17 часам съемочная группа показалась на улице. Юрий Дудь прочитал текст перед камерами, ребята сделали несколько дублей и вернулись в здание.

Впрочем, перекинуться с Юрой парой слов все же удалось – часа через полтора на улицу вновь вышла вся команда. Я кинулась к Юрию – не зря же ждала! - но дорогу мне преградил один из его сопровождающих.

- Человек устал, - пояснил он, попросив не докучать ему вопросами.

- Но мы так долго ждали, - расстроилась было я. На помощь, как ни странно, подоспел сам Дудь.

- Простите ребята. Я не стою того, чтобы вы меня ждали, - улыбнулся он и предложил сделать фото на память. Дав автограф и поблагодарив он вместе со съемочной командой сел в лексус и уехал.

Общее фото через несколько часов ожидания :)

Вопрос – зачем Юрий Дудь приехал в Ижевск – пока остается открытым. Однако сам журналист останется в нашем городе минимум еще на день – как рассказали в его команде, завтра у него запланирована встреча и, возможно, интервью. Мы будем следить за развитием событий.

СПРАВКА КП

Юрий Дудь

Российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru. С 2017 года — ведущий авторского шоу на -канале «вДудь», где берет интервью у известных журналистов, бизнесменов, политиков, деятелей Интернета, телевидения, театра, кино, шоу-бизнеса и науки.

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