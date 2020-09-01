Когда жители новостроек Удмуртии начинают платить взносы за капремонт

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В 2020 году в закон Удмуртии о капитальном ремонте внесли изменения, касающиеся владельцев квартир в новостройках. Они не платили взносы в первые 5 лет после введения дома в эксплуатацию. А теперь этот срок может увеличиться.

- Раньше взносы начислялись автоматически после 5 лет проживания в новостройке. А теперь их нужно будет оплачивать только через 7 месяцев после выхода актуализированной версии региональной программы капремонта, в которую включили дом. Такое встречается, если муниципалитет вовремя не включает построенный дом в программу капремонта, - объясняют в пресс-центре Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики»

Поэтому платить за капремонт можно начать только на 6-й или 7-й год проживания. При этом никаких доначислений не будет, хотя раньше владельцы должны были доплачивать взносы и за этот период.

Какой способ накопления выгоднее для жителей новостроек

Но сильно расслабляться не стоит. Не забывайте о том, что за 3 месяца до начала платежей нужно определиться со способом накопления средств на капитальный ремонт и реализовать его.

Напомним, существует два способа накопления: специальный счет и общий счет регионального оператора. Право выбора способа накопления средств оставлено за собственниками.

- При выборе способа накопления средств на капремонт нужно исходить из состояния многоквартирного дома. Если дом построен качественно, то выгоднее держать деньги в «общем котле». Тогда собственникам не придется платить за содержание и ведение специального счета, - отмечает председатель Общественной организацией потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев.

В Ижевске владельцы спецсчетов платят в среднем от 0,70 до 1,5 руб. за 1 кв. метр. Если в доме 6-7 тыс. кв. м., то за год можно сэкономить существенную сумму. А когда вам потребуется ремонт, можно перейти на спецсчет - дом в таком случае выйдет из «общего котла» со всеми накопленными средствами. Но помните, что на переход потребуется год и чем раньше вы примите решение, тем лучше.

- Если же ваш дом в не лучшем состоянии и вы понимаете, что через 5 лет будет только хуже, лучше сразу открывать спецсчет и использовать деньги на капитальный ремонт недостатков. В противном случае для этого придется устанавливать дополнительные целевые сборы, - отмечает эксперт Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Тимур Ахметвалеев.

КСТАТИ

Вопросы, касающиеся капитального ремонта многоквартирных домов, можно будет задать на обучающих семинарах, которые пройдут осенью в 6 городах Удмуртии. А также на встречах специалистов с жителями районов республики: Балезинском, Воткинском, Игринском, Сарапульском, Увинском, Кизнерском. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мероприятия, возможно, будут проведены в режиме онлайн. Подробнее о них можно узнать на сайте dom-udm.ru.

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