Коронавирус в Ижевске, последние новости за выходные: 99 новых случаев заражения и 3 летальных исхода

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За выходные, 5-6 сентября 2020 года, в Удмуртии зарегистрировали 99 новых случаев заражения коронавирусом. 35 пациентов вылечили и их выписали. 3 летальных случая — две женщина и мужчина пожилого возраста. Об этом сообщает оперштаб республики.

По состоянию на 5 сентября случаи заражения подтвердили у 12 жителей Ижевска, 5 жителей Сарапула, по 4 случая зарегистрировано в Увинском (п. Ува, с. Нылга) и Завьяловском (с. Гольяны, д. Лудорвай, с.Постол, д. Ст. Мартьяново) районах, по 3 случая — в Глазове, Киясовском (с. Киясово) и Сарапульском (с. Кигбаево, с. Тарасово, д. Пастухово) районах, по 2 случая — в Селтинском (с. Селты), Кизнерском (п. Кизнер), Игринском (п. Игра), Камбарском (г. Камбарка и д. Нижний Армязь), Глазовском (с. Понино) районах и Можге, по одному случаю — в Алнашском (д. Казаково), Балезинском (с. Карсовай), Каракулинском (д. Малые Калмаши), Можгинском (д. Старые Какси), Сюмсинском (с. Сюмси) районах.

6 сентября, в воскресенье, диагноз подтвердился у 28 жителей Ижевска, 6 жителей Алнашского района, 4 жителей Можги, 2 жителей Можгинского района, по одному случаю зарегистрировано в Глазове, Глазовском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Малопургинском, Сарапульском, Якшур-Бодьинском районах.

Всего на сентябрь зарегистрировано 3 491 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 2 799 человек выздоровели. 71 летальный случай.

Состояние заболевших: 431 в удовлетворительном состоянии, 160 средней степени тяжести, 30 в тяжелом состоянии.

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