68 свалок ликвидировали в Удмуртии за три месяца

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За три летних месяца в Удмуртии ликвидировали 68 мусорных свалок. В общей сложности это 5400 тонн отходов — столько за пол года выбрасывают жители Можги.

Так, например, в Ижевске ликвидировали 7 свалок и 6 свалок в Глазове. Лидирует Кизнерский район — здесь очистили 20 площадок, которые были заняты мусором. В Алнашском районе ликвидировали 9 свалок, Завьяловский район — 4, Воткинский — 3.

По две свалки убрали в Глазовском, Дебёсском, Ярском, Киясовском, Сарапульском, Якшур-Бодьинском районах. По одной в Балезинском, Игринском, Шарканском, Кезском, Каракулинском, Малопургинском, Красногорском районах.

Работы по ликвидации свалок продолжатся до зимы. Уборка проходит в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

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