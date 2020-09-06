Погода на неделю: три теплых дня и дожди

Фото: Сергей Грачев

Неделя начнется теплой погоды, но к выходным похолодает.

Что приготовила сентябрьская неделя — узнаете ниже.

7 сентября, в понедельник, будет солнечно. Дневная температура достигнет +23 градусов, ночная опустится до +7. Максимальная скорость ветра — 2,2 м/с.

Во вторник, 8 сентября, погода будет ясной. Днем температура поднимется до 25 градусов тепла. Ночью прохладнее — до +13. Южный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

9 сентября ожидается пасмурная погода. Днем столбик термометра опустится до +20 градусов, ночью — до +13, небольшой дождь. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3,7 м/с.

В четверг будет пасмурно, небольшие дожди. Днем температура опустится до отметки +15, а ночью будет холоднее — до +12. Максимальная скорость юго-западного ветра достигнет 2,8 м/с.

В пятницу, 11 сентября, ждем дождливую погоду. Дневная температура поднимется до +16, ночная — до +11. Южный ветер поднимется до 4,5 м/с.

Суббота будет холодной и дождливой — до +14 днём и до +10 ночью. Воскресенье же будет солнечным и ясным. Температура достигнет +15, а ночью похолодает до +7. Ветер северо-западный 3,5 м/с.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

100 тысяч мошенники получили от дворника в Удмуртии