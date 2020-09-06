100 тысяч мошенники получили от дворника в Удмуртии

Фото: pixabay.com

38-летний житель Удмуртии стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД РФ «Увинский» поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что на его сотовый поступил звонок с зарегистрированного в Москве номера. Звонивший представился сотрудником банка и убедил жертву провести ряд операций у банкомата, чтобы предотвратить незаконную транзакцию. Житель Увинского районе перевел 100 тысяч рублей на несколько телефонных номеров.

О том, что это были мошенники, он понял слишком поздно. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков. ПОМНИТЕ! В банках имеется вся необходимая информация для проведения каких-либо операций с вашими банковскими картами и счетами. Не поддавайтесь панике, услышав информацию о списании денежных средств, оформлении на ваше имя кредитов и т.д. Если у вас запрашивают баланс карты, просят назвать коды и пароли – прекратите разговор и перезвоните на «горячую линию банка». Ее номер указан на обороте банковской карты, —говорится в сообщении пресс-службы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Коронавирус в Ижевске, последние новости за выходные: 99 новых случаев заражения и 3 летальных исхода