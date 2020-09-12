Идут с мертвым товарищем до ближайшего села: турист из Ижевска погиб на Алтае

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Алтай

12 сентября стало известно, что на Алтае при сплаве погиб ижевчанин. По официальной версии, туристическая группа из шести человек сплавлялась по реке Нижний Кураган. Катамаран перевернулся, и один из участников группы, 46-летний Александр* погиб. Мы пообщались с его знакомой.

Опытные сплавщики

Яна* признается: она не знает, что именно случилось на сплаве и как сейчас обстоят дела у туристической группы. До нее доходит противоречивая информация от разных ведомств.

— В поход ушли два наших друга, одногруппники моего мужа. Обычно они отправляются на сплав большой группой вместе с инструктором. В этот раз все пошло не так: руководителя с ребятами не было, а в компании было всего шесть человек, — рассказывает Яна.

По ее словам, друзья — опытные туристы. Они отправляются на сплавы уже более 15-ти лет. За это время они побывали в самых разных уголках планеты: Казахстане, Непале, Катманду… На реке в Алтайском крае они были уже не первый раз.

— Ребята всегда берут с собой спутниковый телефон. Они готовы ко всему. Но в этот раз произошел несчастный случай, — считает Яна.

Выезжали к туристам на лошадях

В том, что Яна рассказывает дальше, она не уверена на 100%: информация до друзей и родственников доходит противоречивая.

— Товарищи идут с телом нашего друга вдоль реки. К ним выезжали конники. Кто это был — я не знаю. Вертолета в Алтайском крае нет, поэтому перевезти их не удается. Ближайший вертолет находится в Хакасии. Саша погиб 8-го числа. Они идут с телом уже четыре дня пешком. Сегодня утром они должны были выйти к селу Катанда. Их где-то ждет автомобиль, чтобы отвезти в районный центр, — говорит Яна.

Официально

На момент публикации текста корреспонденту «Комсомолки» не удалось дозвониться до пресс-службы ГУ МЧС по республике Алтай. По информации, размещенной на сайте ведомства, к группе выезжали два егеря, два местных жителя и два полицейских на лошадях. Также туристам привели семь лошадей для транспортировки погибшего. Ведомство сообщает, что бедствий группа не терпит и помощи не нуждается.

Группа не была зарегистрирована. Жизни и здоровью других туристов ничего не угрожает.

Нужна помощь

У Александра осталась жена. Детей у него не было. Яна характеризует его как хорошего, порядочного человека 46-ти лет.

— Вроде бы уже пора угомониться со сплавами. Но мы все в нашей компании спортивные, физически развитые, — говорит женщина.

Сейчас родственникам нужно перевезти тело в Ижевск. Прямых рейсов из Алтая до нашего города нет. Поэтому сначала его придется везти в Москву, а потом в Удмуртию. Первый рейс стоит 105 тысяч, второй - 55 тысяч. С похоронами семье помогут на работе, но все прочие расходы ложатся на плечи семьи. Также помощь конников оценивается в 50 тысяч рублей. Поэтому родственникам сейчас нужна помощь.

Перечислить деньги на перевозку тела можно на карту «Сбербанка» по номеру 2202 2004 4321 9231. Получатель — Владимир Иванович Ч.

*Имена изменены по просьбе героини