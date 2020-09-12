Ижевчанин погиб при сплаве на Алтае

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Алтай

Несчастный случай произошел с ижевчанами на Алтае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Алтай.

Туристическая группа сплавлялась по реке Нижний Кураган в Усть-Коксинском районе. 9 сентября катамаран перевернулся, и один из туристов погиб. Предполагается, что смерть произошла из-за черепно-мозговой травмы. Как сообщила «Комсомольской правде - Ижевск» знакомая погибшего, он был родом из Ижевска. По ее словам, в той же туристической группе был еще один уроженец столицы Удмуртии.

По сообщению пресс-службы МЧС по республике Алтай, туристы сами извлекли тело погибшего на берег. Его подготовили к перевозке в ближайший населенный пункт — село Катанда.

10 сентября к группе на лошадях приехали два егеря Катунского биосферного заповедника и оказали необходимую помощь. Для выяснения обстоятельств произошедшего к месту происшествия выехали два сотрудника полиции на лошадях, а также два жителя Катанды и семь лошадей для транспортировки погибшего. Запросов о помощи в МЧС от группы не поступало. Сообщается, что туристическая группа не была зарегистрирована.

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