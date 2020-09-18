Безногая собака и операция свинье: ижевчанин стал волонтером на канале «Живая планета»

Алексей Бегишев из Ижевска

Ижевчанин Алексей Бегешев продолжает участвовать в российских шоу. После победы на реалити «Игра в правду» (16+) наш земляк отправился на канал «Живая планета», участвовать в проекте «Волонтеры» (16+).

«Волонтеры» – это реальные истории из жизни добровольцев, которые помогают животным по всему миру, – от реабилитационного центра для тигров в Таиланде до собачьего приюта в Подмосковье.

– Проект – почти документальный. Его снимали несколько месяцев. Главные герои здесь не люди, а подопечные приюта – кошки и собаки. Их невозможно заставить делать что-то специально, поэтому все снимали постепенно. В проект попали уже действующие волонтеры, у которых был опыт, которые могли показать работу приюта изнутри. Так я и стал участником.

Победил страх перед собаками

Любовь к животным у Алексея с детства: дома жили хомячки, рыбки и черепаха.

– Родителям приходилось мириться с тем, что все местные подкидыши, в основном котята, в итоге оказывались у нас дома. Некоторых пристраивали, а остальные уезжали жить в деревню к бабушке, – улыбается молодой человек.

В Москве, где сейчас живет Леша, он нашел очередного подкидыша.

– Теперь у меня живет Поздеева Галина Алексеевна – так ее зовут. Милейшая кошка. Именно благодаря ей, два года назад я решил стать волонтером. Понял, что не смогу забрать всех себе, но смогу помогать тем, кто живет в приюте.

Кошка Галина Алексеевна – домашний питомец Алексея. Фото предоставлено героем.

А вот собак Алексей жутко боялся. В школе его укусил бойцовский пес. Прокусил куртку, кофту и задел руку.

– Поэтому, когда впервые оказался в приюте (задолго до съемок в проекте), старался работать только с кошками. Но постепенно страх проходил, доверие к собакам вернулось. Для меня приют стал местом, где помогают не только собакам, которые утратили доверие к людям, но и людям, которые боятся собак.

И на проекте Алексей работал с собаками. Он прекрасно их знал, и у него не было никакого страха, что они могут напасть.

«В таких программах работают люди, которые сами любят животных, поэтому у них получается хороший проект». Фото предоставлено героем

Помогал готовить свинью к операции

В отличие от других проектов, в «Волонтерах» все показана реальная жизнь.

В приюте Алексей выгуливал собак. Скриншот с видео программы «Волонтеры»

– Съемочная группа ходит с тобой по приюту и снимает все, чем ты занимаешься. А так как это большой приют, то здесь всегда происходит что-то интересное. И ты никогда не знаешь, что именно произойдет в день съемок. Помимо стандартных обязанностей – выгула, мытья собак, чистки клеток, может случиться форс-мажор и от тебя потребуется срочная помощь, – рассказывает Алексей.

Однажды сотрудники приюта попросили помочь подготовить к операции… свинью. Да-да, в собачьем приюте! Она выпрыгнула из грузовика, который вез ее вместе с другими свиньями на убой. Сломала задние ноги. Водитель не заметил потери, и она осталась лежать на дороге. Неравнодушные люди привезли ее в приют.

– Никто даже и не думал о том, чтобы отправить свинью обратно на убой! И местные ветеринары решили провести сложнейшую операцию по восстановлению задних конечностей. К делу подошли со всей ответственностью – рентген, наркоз, аппарат искусственного дыхания, протезы и несколько часов в операционной… Сейчас хрюшка здорова, живет в новой семье и убивать ее никто не собирается.

Безногий пес Кекс

Еще одна трогательная история от Алексея – про пса Кекса, который попал под поезд и потерял все лапы.

– Жуткое зрелище…, – признается молодой человек. - Но самое сложное – это работа с животными, которые пострадали от людей. В приюте полно собак, которых избивали, держали на цепи, издевались… Я знал, что бывают такие нелюди, но чтоб в таком количестве, не догадывался! К счастью, местные зоопсихологи находят к ним подход, и агрессивные собаки вновь подпускают к себе людей.

Проект для души

– Если в предыдущих реалити я гонялся за эмоциями, испытывал себя, то «Волонтеры» стали проектом для души! Я хотел показать и рассказать всем, что каждый может помочь тем, кто в этом нуждается, и для этого не нужны какие-то особые навыки, – Алексей говорит, что часто встречал людей, которые не решались прийти в приют из-за своих странных представлений о волонтерстве.

«Я думал, что волонтерство в приюте – это только игры с собаками. Но когда первый раз увидел покалеченное животное, понял, что это не только веселье...»

– Они боялись, что не смогут проводить здесь все свободное время, что придется тратить последние деньги на корм, оплачивать операции, брать больных на передержку... Запомните, вас не заставят ничего делать против вашей воли, все зависит от ваших возможностей. Это и пытается донести проект «Волонтеры»: работа в приюте разная, она найдется для каждого!

Самая лучшая награда

– Это когда твои подопечные находят новых хозяев, когда их забирают домой. Так случилось с Юлой, от которой отказались бывшие хозяева. Во время съемок нам удалось пристроить ее в новую семью. Конечно, грустно расставаться с животными, с которыми ты провел столько времени, но осознание того, что у них будет свой дом, всегда радует.

После того, как животные находят себе новых хозяев, сотрудники приюта и волонтеры обязательно их проверяют.

– Мы приезжаем к новоиспеченным владельцам с неожиданной проверкой. Обычно это бывает через месяц. Делается это для того, что бы проверить в каких условиях живет питомец и посмотреть на его здоровье.