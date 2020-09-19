Итоги недели в Удмуртии: уголовные дела по обрушению барака в Сарапуле, слово экс-главы региона в суде и 303 закрытых на карантин класса

Итоги недели в Удмуртии Фото: Амир Закиров

Середина сентября выдалась очень насыщенной! Расскажем вам о самых главных событиях минувшей недели.

Коротко о главном:

- Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который ездил на машине по скейт-парку в Ижевске;

- Отопительный сезон начался во всех районах и городах Удмуртии;

- За 8 месяцев 2020 года в Удмуртии число заражений внебольничной пневмонией выросло на 56%;

- Фигурист Алексей Ягудин рассказал, как Алина Загитова ведет себя на съемочной площадке;

- Начальника Удмуртского гидрометцентра уволили за коррупцию;

- Первое заседание избранной Городской думы Ижевска состоится не позднее 12 октября;

- Из-за коронавируса в Ижевске перенесли концерт Егора Крида и Сергея Лазарева.

С подробностями о самом интересном:

Экс-главе Удмуртии продлили домашний арест

Экс-глава Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

15 сентября в Завьяловском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Свое слово сказал сам подсудимый. В этот же день Александру Соловьеву вновь продлили домашний арест на три месяца – до 20 декабря 2020 года.

Напомним, экс-глава региона обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).

Конкурс на должность главы Ижевска

Глава Ижевска Фото: Ильяс Бекмансуров

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил о том, что будет принимать участие в конкурсе на должность главы Ижевска во второй раз.

- Конкурс на должность главы столицы Удмуртии объявят на первом заседании гордумы в новом составе. Я намерен участвовать в этом конкурсе, чтобы продолжать менять Ижевск к лучшему, - отметил Олег Николаевич.

Глава Сарапула покинул должность

Глава Сарапула Александр Ессен покинул должность по собственному желанию. Временно исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Шестаков Виктор Михайлович. 8 октября 2020 года состоится заседание гордумы, где будет объявлен конкурс на пост главы Сарапула.

Классы на карантине

Классы на карантине Фото: Амир Закиров

Министр образования Удмуртии Светлана Болотникова рассказала, что на данный момент на карантин закрыты 32 группы детских садов, один в Кизнерском районе по причине ОРВИ, 30 групп по ОРВИ, 2 – контактные по коронавирусу, и 303 класса по причине ОРВИ и 8 классов-комплектов по разным причинам. По ее словам, сейчас в школах постарались разделить потоки учеников, чтобы они меньше пересекались друг с другом.

Уголовные дела из-за обрушения барака

Барак в Сарапуле Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

12 сентября в Сарапуле обрушился деревянный барак. Под завалами погибли два подростка. Для чего ребята отправились в заброшенное здание и как произошла трагедия? Подробности рассказала мать одного из погибших.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц» (ч. 3. ст. 293 УК РФ) в отношении чиновницы из Сарапула. Она контролировала снос аварийного здания. Также задержан руководитель подрядной организации, ответственной за снос расселенных аварийных домов.