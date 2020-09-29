Жители Удмуртии выбирают лучшие больницы по итогам 2020 года

Фото: Сергей Грачев

В проекте «Лучшая клиника – 2020» продолжается этап голосования за медицинские учреждения, участвующие в конкурсе. Жители Удмуртии могут зайти на сайт лучшаяклиника.рф и поддержать любимые больницы, отдав за них свой голос. Для этого достаточно пройти регистрацию, после чего пользователь может заходить на сайт и раз в стуки голосовать за одного участника в каждой номинации.

Сейчас в конкурсе участвуют 15 различных клиник из Ижевска, Воткинска и Сарапула:

— В номинации «Лучший многопрофильный центр» представлены Республиканский клинико-диагностический центр и лечебно-диагностический центр «Камский доктор»

— В номинации «Лучший реабилитационный центр» пока один участник – Центр восстановительной медицины и реабилитации

— В номинации «Лучшая стоматология» между собой соревнуются клиники «Авангард», «Дантист Мастер», «Белый клык», «Вип-Дент» и стоматологический салон «Центральный»

— В номинации «Лучшая офтальмология» представлена глазная клиника «Мона Лиза»

— За звание «Лучшего диагностического центра» борется «МРТ ПЛЮС»

— В номинации «Лучший взрослый санаторий» пока также один участник – санаторий-профилакторий «Сосновый»

— За звание «Лучшего детского санатория» между собой сражаются «Родничок» и «Малышок»

— И, наконец, новая номинация этого года – «Лучший кабинет частной практики». Здесь пока представлены мануальный терапевт Вячеслав Комиссаров и рефлексотерапевт Дмитрий Тепляков

Заявки от клиник на конкурс по-прежнему принимаются, поэтому количество участников будет увеличиваться вплоть до окончания голосования, то есть до 20 октября. Но мы просим поддержать тех, кто уже участвует в конкурсе и отдать им свой голос. Ну а потом можете заглянуть в раздел «Народный врач» и проголосовать за лучших врачей Ижевска и Удмуртии этого года.

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

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