«Сказал, что ушел в школу»: вторые сутки в Ижевске ищут пропавшего школьника

Фото: поисково-спасательный отряд «Регион 18»

13-летнего Дамира Колотова ищут в Ижевске. Он ушел из дома еще 3 октября из дома на 7-й Подлесной и до сих пор не вернулся. Мама мальчика Екатерина рассказала «Комсомолке», как ведутся поиски.

— В этот день все было как обычно: сын оделся в школьную форму, собрал рюкзак и пошел в школу. Позже выяснилось, что уроки отменили из-за Дня учителя, — рассказала мама Дамира Екатерина.

Днем мальчик зашел к тете покормить кошек. Перед этим он позвонил родственнице. Голос был веселый, ничто не предвещало беды.

Тревогу забили ближе к вечеру: иногда ребенок задерживался после школы. Екатерина сообщила о пропаже в полицию, а там посоветовали обратиться в поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Полицейские искали телефон Дамира с помощью пеленга, а потом прочесывали места, где находили устройство. В 10 вечера 3-го октября ребенок был в районе Малиновой горы. Там живет его дедушка, но до него мальчик так и не дошел. В районе 7 утра 4-го октября Дамир был в родном районе — Металлурге. Полиция выехала на поиски, но это ничего не дало. Последний раз устройство запеленговали в районе Воткинского шоссе.

— Дамир был домашним и необщительным. Дружил только с одноклассниками, гулял только с ними или с собакой. В основном сидел дома и играл в компьютерные игры. У него только одна четвертная тройка — по физкультуре. Ему тяжело давались физические нагрузки, он даже с трудом доходил до пруда недалеко от огорода. А сейчас он несколько дней ходит по городу в столь холодные ночи, — говорит Екатерина.

Конфликтов с одноклассниками или учителями, по словам матери, не было. Классный руководитель и дети даже помогали в поисках Дамира. В последнее время его мама ругала только за невыполненное домашнее задание.

Перед уходом Дамир даже не взял теплые вещи, одежду или деньги из копилки. На нем была синтепоновая куртка, а с собой — школьный рюкзак.

В УМВД России по городу Ижевску «Комсомолке» подтвердили, что сейчас ведутся поиски подростка. На вид школьнику 13 лет, рост 150 см, он среднего телосложения, волосы русые, на голове два шрама в районе затылка. Дамира можно узнать по густым темным бровям и большим глазам. Был одет в серый школьный костюм и темно-синюю куртку. При ребенке был серый рюкзак. Если вы знаете что-то о местонахождении Дамира, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или по телефону поисково-спасательного отряда 89511952971.

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