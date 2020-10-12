К теплу подключили всех: что «Удмуртские коммунальные системы» сделали для этого в Ижевске

Фото: ООО «УКС»

На дворе октябрь, во все дома дали тепло, а «Удмуртские коммунальные системы» по традиции подводят итоги работы, проделанной во время подготовки к отопительному периоду. Например, в этом году компании удалось по концессии полностью обновить один из самых аварийных участков теплосетей в городе.

На Восточную пришла реконструкция

Теплосети микрорайона ул. Восточной в Соцгороде в последние годы доставляли энергетикам немало хлопот – часто рвались из-за сильной изношенности. Не в лучшем состоянии был и центральный тепловой пункт с устаревшим оборудованием - его тоже приходилось время от времени ремонтировать. Жители микрорайона испытывали дискомфорт, оставаясь без горячей воды и отопления на время этих работ.

– Это один из крупнейших городских ЦТП, обеспечивающий теплом 34 жилых дома и 4 соцобъекта. Протяженность теплосетей к ним – больше 8 километров, - рассказывает директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов. – Состояние этой системы было крайне неудовлетворительным. Мы решили взяться за нее целиком и применили комплексный подход: заменили все теплосети и реконструировали сам тепловой пункт.

ЦТП кардинально преобразили – все оборудование здесь новое, работающее по современным технологиям. Фото: автора

Изношенные теплосети заменили на новые из долговечных материалов. Их срок службы рассчитан на 25–30 лет. На самом же центральном тепловом пункте установили современное оборудование, которое, по словам Ярослава Балобанова, должно прослужить не менее 10 лет. Оно будет служить и дольше, если его грамотно эксплуатировать. А главное здесь везде установлена автоматика, которая регулирует отопление в зависимости от погоды и позволяет управлять рабочим процессом дистанционно – из диспетчерской «УКС». На такую модернизацию в микрорайоне компания направила больше 120 миллионов рублей.

– Подача тепловых ресурсов в дома и учреждения станет заметно более качественной, – дополняет Ярослав Балобанов. - Жители микрорайона выиграют и в том, что мы, наконец, перестаем здесь копать. Сейчас, после завершения реконструкции, мы восстанавливаем благоустройство – укладываем новый асфальт и газоны. По планам, до 20 октября сделаем все, как было, и даже лучше.

Устранять дефекты за сутки

Всего в 2020 году «УКС» реконструировали по концессионному соглашению с городом 38,6 км квартальных теплосетей и 10 центральных тепловых пунктов в разных административных районах.

Фото: ООО «УКС»

– Реконструкция точно гарантирует снижение дефектов на теплосетях. Я упомяну, что с начала действия концессии повреждаемость сетей в Ижевске сократилась на 53% по сравнению с тем, что было до соглашения. Это очень хороший результат. Мы будем стремиться к тому, чтобы его улучшать, – говорит Ярослав Балобанов.

Тем не менее полностью избавиться от дефектов пока не получится. За четыре года концессии из 1200 километров городских теплосетей «Удмуртские коммунальные системы» заменили 140.

– Оставшиеся сети не стали новее, они постепенно вырабатывают свой ресурс. Главное - реагировать на отклонения и устранять дефекты на системе теплоснабжения оперативно, в течение светового дня, – прокомментировал директор «УКС». – Так, чтобы жители не почувствовали этого на себе. Особенно в отопительный период. По горячей воде мы придерживаемся такого же принципа – стараемся в течение суток устранять обнаруженные повреждения.

Напомним, с 14 сентября в Ижевске начался отопительный период. Сейчас к теплу подключены все объекты в городе. Где-то, в локальных районах и домах, еще может идти наладка системы, режимов теплоснабжения. Могут быть отклонения в работе, поскольку система не статична и требует постоянного контроля и обслуживания. «Удмуртские коммунальные сети» выявляют и устраняют причины недочетов совместно с управляющими компаниями. Основная задача – делать это в самые короткие сроки.