14 сентября в Ижевске начнется отопительный период

Фото: Диля Ахмадишина

Отопительный период стартует в Ижевске с 14 сентября, об этом 9 сентября рассказал в традиционном прямом эфире «Кофе с мэром» глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Постановление о начале отопительного сезона уже подписано, поэтому уже со следующего понедельника отопление могут включить в тех домах, жильцы которых коллективно приняли такое решение. В остальных случаях тепло будут подавать по тому же принципу, что и каждый год – после того, как температура воздуха в течение пяти дней продержится не более +8°С.

Также Олег Бекмеметьев отметил, что социальные объекты – школы и десткие сады – будут подключаться в первую очередь.

На сегодняшний день готовность Ижевска к отопительному периоду уже составляет 98%. Как подчеркнул глава города, во многом этого удалось достичь благодаря вовремя сделанным подготовительным работам.

- В этом году мы провели 29 испытаний на магистральных сетях и более 300 испытаний на межквартальных сетях,- рассказал Олег Бекмеметьев. – Были выявлены 132 повреждения на магистралях и 166 повреждений на квартальных сетях. Эти повреждения устранены, и мы можем смело считать, что именно такого количества повреждений в зимний период удалось избежать.

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