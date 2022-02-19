Ижевск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость19 февраля 2022 8:35

Почему у жителей Ижевска выросли цифры в платежках за отопление

Рассказываем, как будем платить дальше
Анастасия Захарова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Архив редакции

Архив редакции

Жители Ижевска стали получать платежки за квартиру, где сумма за отопление основательно выросла. «Комсомолка» рассказывает, почему так происходит.

Как происходит плата за отопление?

Расчет платы за отопление происходит 2 способами: 1/8 и 1/12.

Первый способ – это оплата по факту. Собственник каждый месяц платит за тепло столько, сколько он потребил. Летом, соответственно, деньги не тратятся.

Второй способ – годовая оплата (ижевчане как раз так и платят). Весь объем потребленной энергии за год делят на 12 месяцев, и на основе этого рассчитывается платеж. То есть, каждый месяц собственник платит одну и ту же сумму. Но зимы бывают теплее и холоднее. Поэтому раз в год, в феврале-марте происходит перерасчет.

Как рассчитывают плату за отопление по 1/12?

Энергетики на основе общедомовых счетчиков смотрят, сколько тепла потребил конкретный дом за прошлый год. Потом считают, сколько в доме жилых и нежилых помещений. Их площадь суммируют, и количество потребленного тепла делят на эту цифру. Так получается потребление для одного квадратного метра за год.

А чтобы получить сумму, которую нужно взять за месяц с одного квадратного метра, значение делят на 12.

Цифры отправляют в управляющие компании и контролирующие органы. УК при необходимости вносит корректировки. Часть домов начала получать платежки с новым значением уже в феврале, кто-то получит их в марте и апреле.

Почему выросла плата за отопление?

Год назад плата происходила на основе данных 2020 года. Тогда зима была теплой, жители потребляли тепла меньше, поэтому и плата была ниже.

Температура в 2020 и 2021 году. Прошлый год был холоднее, поэтому плата за отопление вырастет. Фото: udm.esplus.ru

Температура в 2020 и 2021 году. Прошлый год был холоднее, поэтому плата за отопление вырастет. Фото: udm.esplus.ru

Сейчас для большинства домов сумма в платежке увеличится: зима в 2021 году была холоднее, чем предыдущая. Соответственно, энергии расходовалось больше, и заплатить за это придется тоже больше.

Новые платежки

Осенью 2022 года Ижевск переходит на оплату по факту, по системе 1/8. В начале отопительного периода, когда еще не так холодно, платить за потребление собственники будут немного.

Но система 1/12 предполагает, что мы платим одну и ту же сумму за предыдущий год в течение 12 месяцев. Возникает вопрос: а вдруг произойдет наложение, и придется платить и за отопление прошлого года по одной системе, и за потребленное по другой системе.

«Последняя корректировка ждет ижевчан в 4 квартале 2022 г. за 2022 год, в котором будут применены два способа начисления услуги – по 1/12(с января по сентябрь) и по фактическому потреблению (с октября по декабрь)», – сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс».

Другими словами, осенью жители города получат последнюю корректировку, но не за год, как обычно, а только за восемь месяцев.

«С января по август мы будем продолжать платить за тепло по 1/12. А в сентябре придет платежка на основе данных за восемь месяцев 2022 года. Скорее всего, будет корректировка в пользу собственника, потому что три летних месяца потребление тепла нулевое», - заявил Александр Евсеев, председатель объединения советов домов Удмуртии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отдохнуть с детьми и выиграть 20 тысяч рублей: уникальный квест «Адам вызывает» пройдет в Ижевске

Крупнейший медиахолдинг Удмуртии объявил о масштабном ребрендинге

Новости ЖКХОбщество: ВОПРОС ДНЯЖители Удмуртии