Почему у жителей Ижевска выросли цифры в платежках за отопление

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Жители Ижевска стали получать платежки за квартиру, где сумма за отопление основательно выросла. «Комсомолка» рассказывает, почему так происходит.

Как происходит плата за отопление?

Расчет платы за отопление происходит 2 способами: 1/8 и 1/12.

Первый способ – это оплата по факту. Собственник каждый месяц платит за тепло столько, сколько он потребил. Летом, соответственно, деньги не тратятся.

Второй способ – годовая оплата (ижевчане как раз так и платят). Весь объем потребленной энергии за год делят на 12 месяцев, и на основе этого рассчитывается платеж. То есть, каждый месяц собственник платит одну и ту же сумму. Но зимы бывают теплее и холоднее. Поэтому раз в год, в феврале-марте происходит перерасчет.

Как рассчитывают плату за отопление по 1/12?

Энергетики на основе общедомовых счетчиков смотрят, сколько тепла потребил конкретный дом за прошлый год. Потом считают, сколько в доме жилых и нежилых помещений. Их площадь суммируют, и количество потребленного тепла делят на эту цифру. Так получается потребление для одного квадратного метра за год.

А чтобы получить сумму, которую нужно взять за месяц с одного квадратного метра, значение делят на 12.

Цифры отправляют в управляющие компании и контролирующие органы. УК при необходимости вносит корректировки. Часть домов начала получать платежки с новым значением уже в феврале, кто-то получит их в марте и апреле.

Почему выросла плата за отопление?

Год назад плата происходила на основе данных 2020 года. Тогда зима была теплой, жители потребляли тепла меньше, поэтому и плата была ниже.

Температура в 2020 и 2021 году. Прошлый год был холоднее, поэтому плата за отопление вырастет. Фото: udm.esplus.ru

Сейчас для большинства домов сумма в платежке увеличится: зима в 2021 году была холоднее, чем предыдущая. Соответственно, энергии расходовалось больше, и заплатить за это придется тоже больше.

Новые платежки

Осенью 2022 года Ижевск переходит на оплату по факту, по системе 1/8. В начале отопительного периода, когда еще не так холодно, платить за потребление собственники будут немного.

Но система 1/12 предполагает, что мы платим одну и ту же сумму за предыдущий год в течение 12 месяцев. Возникает вопрос: а вдруг произойдет наложение, и придется платить и за отопление прошлого года по одной системе, и за потребленное по другой системе.

«Последняя корректировка ждет ижевчан в 4 квартале 2022 г. за 2022 год, в котором будут применены два способа начисления услуги – по 1/12(с января по сентябрь) и по фактическому потреблению (с октября по декабрь)», – сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс».

Другими словами, осенью жители города получат последнюю корректировку, но не за год, как обычно, а только за восемь месяцев.

«С января по август мы будем продолжать платить за тепло по 1/12. А в сентябре придет платежка на основе данных за восемь месяцев 2022 года. Скорее всего, будет корректировка в пользу собственника, потому что три летних месяца потребление тепла нулевое», - заявил Александр Евсеев, председатель объединения советов домов Удмуртии.

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