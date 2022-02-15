Крупнейший медиахолдинг Удмуртии объявил о масштабном ребрендинге

Директор Centre digital & media Анастасия Власова. Фото: Евгений Швец.

Медиагруппа «Центр», в состав которой входит в том числе и сайт «Комсомольской правды» в Ижевске, объявила о масштабных переменах – впервые за 15 лет компания проходит через ребрендинг, полностью меняя свое название, логотип и позиционирование ны рынке рекламных, маркетинговых и медиауслуг. В интервью «Комсомолке» руководитель Centre digital & media Анастасия Власова рассказала о том, почему крупнейший медиахолдинг республики запустил процесс digital трансформации.

Фото: Евгений Швец.

– В 2021 году компании исполнилось 15 лет. Даже в условиях стагнации медиаотрасли и пандемийных ограничений холдинг сохранил лидирующие позиции в регионе и остался рентабельным. В чем необходимость выходить из зоны комфорта и запускать процесс digital трансформации?

– В самом процессе постоянных изменений ничего нового для нас нет. Мы и эти 15 лет развивались только потому, что постоянно подстраивались под изменения в мире, бизнесе и медиаотрасли. К закрытию газет, например, мы начали готовиться еще в конце «десятых», запуская сайты. Сейчас они занимают лидирующие позиции в региональных рейтингах и стали одним из основных генераторов дохода компании. Но мы понимаем, что и эта ситуация не будет вечной. Поэтому уже сегодня закладываем фундамент того, что «выстрелит» через несколько лет. Естественно, все эти новые продукты и сервисы имеют приставку digital. Мир стремительно уходит в цифровое измерение, и мы стараемся не отставать.

На самом деле «Центр» уже достаточно давно работает в digital. Просто пока мы уделяли основное внимание внутренним процессам. Но теперь пришло время изменить позиционирование и во внешней среде.

Анастасия Власова в мерче Centre digital & media. Фото: Амир Закиров.

– Что конкретно вы вкладываете в понятие digital трансформации?

– Если говорить о продуктах, то для нас в абсолютном приоритете цифровые форматы: сайты, соцсети, мультимедиа контент, интернет-маркетинг и т. д. Соответственно, и для партнеров мы предлагаем очень широкий спектр сервисов – от аналитики данных в системах Power BI и Google Data Studio до разработки рекламных кампаний, от генерации контента до продвижения через любые каналы. Также к цифровой сфере относятся два наших сравнительно новых направления – онлайн-образование и видео продакшн.

Анастасия Власова: «Мы внедряем в компании культуру принятия решений на основе данных, а не как тебе “привиделось”». Фото: Амир Закиров

Что касается внутреннего развития – это в первую очередь цифровизация и автоматизация всех процессов. Внедрение культуры принятия решений на основе данных, а не как тебе «привиделось». Поэтому мы разрабатываем аналитику и дашборды, создаем так называемую приборную панель. Она позволяет в режиме онлайн видеть, что происходит с бизнесом, и действовать исходя из этих данных. Еще два важных внутренних сервиса, которые мы развиваем: CRM для автоматизации всех контактов с клиентами и аналитики продаж, а также корпоративная база знаний.

Всеми этими инструментами должны уметь пользоваться не только топ-менеджеры, но и линейные сотрудники. Так что мы постоянно много экспериментируем и учимся.

Анна Плетнёва, коммерческий директор Centre digital & media. Фото: Амир Закиров

– Как сотрудники воспринимают процесс трансформации?

– Любые изменения – это всегда непросто. Особенно, когда приходятся изучать и осваивать много нового дополнительно к основной работе. Поэтому да, бывает определенное сопротивление и неприятие. Даже по себе это чувствую. Но иного пути у нас нет. С кем-то мы расстаемся, кто-то уходит сам. Им на смену приходят новые кадры, свежая кровь, более мотивированные и готовые к новым условиям ребята. Так что параллельно идет обновление команды, и это совершенно естественно. Кстати, пандемия помогла нам запустить гибридную модель работы, когда часть сотрудников работает удаленно, в том числе – из других городов. Мы уже долгое время сотрудничаем со специалистами из Москвы и Питера, в том числе и потому, что на местном рынке нет людей с сопоставимой квалификацией.

В 2021 году компания отметила 15-летие. Фото: Андрей Бобылев

Одним из наших приоритетов всегда было обучение сотрудников. Сейчас это просто must have. Мы вкладываем значительные средства и в обучение узких специалистов, и в повышение квалификации «универсальных» менеджеров, ведущих разные проекты. Бизнес-аналитика, интернет-маркетинг, edtech, стартапы и инвестиции, редакционная аналитика в системах IO Technologies и Google Analytics – вот только некоторые направления, по которым мы обучаем своих сотрудников. В процессе запуска новый проект «Школа руководителя», чтобы наши топы всегда были на острие новых знаний и процесса развития компании. Лично мне тоже приходится постоянно учиться, чтобы понимать и контролировать новые проекты. Составила список курсов для обучения на этот год, и он, конечно, своим объемом даже немного пугает. Но глаза боятся – руки делают.

Анастасия Власова: «Для нас в абсолютном приоритете цифровые форматы: сайты, соцсети, мультимедиа контент, интернет-маркетинг и так далее». Фото: Евгений Швец.

– Чем вы руководствовались, разрабатывая новый фирменный стиль?

– С одной стороны, нам было важно сохранить название, под которым компанию знают много лет. С другой – показать те изменения, которые с ней происходят. Поскольку digital проекты уже стали основной частью нашей работы, мы отказались от слова «медиагруппа» в названии. А само название перевели в латиницу, поскольку планируем активно выходить на федеральный рынок digital услуг, где все-таки преобладают англоязычные термины. Так возникло наше новое наименование – Centre digital & media.

При создании логотипа мы постарались выразить в нем наши самые сильные качества и добавили новые актуальные смыслы.

Вместе с ребрендингом мы запускаем обновленный корпоративный сайт centredigital.ru. Это тоже совершенно новый для нас подход и продукт. Вместо презентации проектов мы перешли к решению потребностей клиентов. Понимая свои «боли», любая компания сможет подобрать под них необходимые решения. Это позволило нам в удобной для пользователей форме «упаковать» все наши многочисленные сервисы. Кто-то до сих пор воспринимает наш холдинг просто как пул медиа, хотя на самом деле мы уже стали большим агентством с огромным перечнем услуг, в том числе – для комплексных решений. По сути мы можем выполнять любые задачи как регионального или межрегионального, так и федерального уровня. Это всё и показывает новый сайт, причем – на конкретных примерах и кейсах.

Новый сайт компании, где представлены все услуги и примеры кейсов, доступен по адресу centredigital.ru.

Еще одна его задача – продвижение новых сервисов, о которых я уже говорила выше. Например, видеопродакшн мы пока практически не продвигали. Он и так был постоянно загружен заказами. Задача на этот год – кратно масштабировать объемы производства и усилить продажи. В прошлом году мы вложились в оборудование, в этом году – построим в офисе отдельную студию. Так что сейчас мы снова ищем таланты: сценаристов, операторов, режиссеров. Welcome в нашу команду.

Пресс-центр компании Centre digital & media уже прошел ребрендинг.

Все аналитики и эксперты сходятся в том, что видео становится доминирующим медиаформатом, и прогнозируют его дальнейший рост на протяжении еще многих лет. Естественно, что и запросы рынка на видео постоянно увеличиваются. Но в Ижевске предложение до недавних пор ограничивалось стандартными ТВ-сюжетами либо роликами разной степени профессионализма. В любом случае – это подразумевало значительный бюджет и еще более значительный разрыв по времени между событием и его освещением. Мы же, помимо стандартных услуг по съемке и монтажу, сделали ставку на онлайн-трансляции. Вложились в оборудование, программное обеспечение и обучение специалистов. Наш мобильный комплекс позволяет вести трансляцию с нескольких камер, давать прямые включения с места событий, делать фирменное оформление эфира и т. д. За год мы провели сотни трансляций, в том числе таких масштабных событий как «Елка для каждого», День Победы и Голос Ижевска. Это уникальный для города сервис, и он очень перспективен в том числе и для коммерческих целей.

Онлайн-трансляцию финального концерта проекта «Голос Ижевска» в День города-2021 посмотрели более 100 000 человек. На самом концерте было еще около 20 000 ижевчан. Фото: Амир Закиров.

– Что будет с медиа?

– Для нас они остаются очень важным направлением, основой для развития новых проектов. Мы уверенно чувствуем себя на рынке радиовещания. К примеру, наш флагманский проект – единственное полноценное городское радио «Адам» – входит в ТОП3 регионального рейтинга и успешно конкурирует с федеральными станциями.

В ближайших планах компании – обновление студий радио «Адам» и «Нашего радио», а также создание с нуля новой студии для отдела видеопродакшн.

По части развития сайтов мы уже полгода совместно с московским агентством ведем большую работу по модернизации своего флагмана – Izhlife.ru. Совсем скоро планируется его перезапуск на новой современной платформе, с обновленным дизайном и, конечно, еще большим объемом классного контента.

Главный редактор Centre digital & media Вероника Иванова и руководитель компании Анастасия Власова. Фото: Ильяс Бекмансуров.

– Насколько сложным был прошлый год в плане продаж?

– В экономике сохраняется достаточно непростое положение, хотя, конечно, по сравнению с 2020 годом идет определенное восстановление. В 2021 году мы изменили систему продаж. Раньше каждое СМИ продавалось отдельно, и для того периода это было оправдано. Каждый отдел делал свой продукт максимально прибыльным. Но в пандемию возникла необходимость оптимизировать структуру, сделатьс ее более компактной. Это было связано как с экономической ситуацией, так и с отсутствием на рынке достаточного количества квалифицированных руководителей отделов продаж. В результате мы объединили продажи по направлениям (радио, сайты и т. д.), поставив во главе самых сильных руководителей. В результате за 2021 год динамика роста продаж по радиостанциям составила от 25 до 66 %, по сайтам от 9 до 62 %.

Лучшие менеджеры компании по итогам многолетней работы. Фото: Ильяс Бекмансуров.

В целом, перед компанией снова стоят очень непростые вызовы. И это классно – только большая и амбициозная цель может мотивировать, вдохновлять и объединять.