«Хочу создать свою школу»: ижевский косметолог-мужчина о своей работе

Марсель Агзамов - косметолог из Ижевска Фото: Амир Закиров

Он принимал роды и делал кесарево сечение. А сейчас он работает косметологом в Ижевске. Марсель Агзамов в новом материале проекта «Комсомолки» «Это по-мужски», где рассказываем о мужчинах, которые ломают все привычные стереотипы и работают, казалось бы, в женских профессиях.

ДОСЬЕ

Марсель Агзамов, 29 лет

Высшее медицинское образование, врач-дерматовенеролог, косметолог

Владелец косметологической клиники для всей семьи DR.MARSO

Не женат, детей нет

ИЗ ГИНЕКОЛОГОВ В КОСМЕТОЛОГИ

Марсель – врач по образованию. Он хотел стать акушером-гинекологом, как его мама и дядя – один из ярких профессионалов своего дела, – принимал роды и делал кесарево сечение. Но, проработав год в гинекологии, он понял, что хочется больше реализовывать себя в эстетической сфере.

«Ты большую часть своего времени проводишь на работе, нарабатывая опыт, дежуришь ночами и в выходные. В таком режиме на семью остается совсем немного времени. При этом я хочу выделять время для личных увлечений и развития. Мне очень важны семейные ценности, и я понимаю, что творческая жилка в профессии мне нужна больше. В гинекологии я получил очень хороший опыт, чтобы понять профессию изнутри и женщин».

Он переучился на врача-дерматолога и занялся косметологией.

«Я люблю свою профессию. Мне импонирует то, что я могу помочь сохранить молодость, красоту и здоровье кожи на очень долгое время. Работа косметолога – это не только про уколы, это про психологию, про бережное отношение к себе», – говорит Марсель.

Марсель Агзамов врач по образованию Фото: Амир Закиров

Кстати, в Ижевске мужчин-косметологов не часто встретишь.

«Конечно, мужчина-косметолог в провинциальном городке априори редкость. В Ижевске есть еще один мужчина врач-косметолог. Но он не заявляет о себе в медиапространстве, его работ в открытом доступе я не видел. В Москве и за границей мужчин-косметологов в разы больше, и многие врачи-женщины обучаются именно у них».

В 2020 году, в разгар пандемии, Марсель открыл свою первую клинику.

«Да, рисковый был момент, но кто же знал, – такая ситуация заставила многих пересмотреть отношение к бизнесу. Многие, узнав об этом, очень удивились. Ведь на тот момент для меня это были большие деньги, а сложности в работе появлялись на каждом шагу, я просто практически жил здесь 24 на 7, зная, что это меня закалит и сделает сильнее», – рассказывает Марсель.

Отвечая на вопрос про конкурентов, говорит, что «на каждого врача-косметолога и на каждую клинику в Ижевске найдется свой клиент».

У Марселя своя косметологическая клиника. Фото предоставлено героем

ПРО ОТНОШЕНИЕ КЛИЕНТОК

Мужчина-косметолог для многих девушек и женщин в Ижевске в новинку.

«Некоторые стесняются, что мужчина увидит их недостатки кожи. Но когда они понимают, что косметолог не дает оценку их недостатков, а хочет помочь стать более уверенными в себе, то все сомнения уходят. Моя клиника семейная, и среди моих пациентов есть и совсем малышки, которых приводят родители на прокол ушей. Пожалуй, это самые ответственные для меня пациенты», – улыбаясь, уверяет Марсель.

«Косметолог – не просто врач, он еще и немного психолог» Фото: Амир Закиров

Концепция Марселя, которую он внедрил в клинику DR.MARSO, – подчеркнуть естественную красоту через процедуры, которые действительно необходимы и дадут максимально длительный, эффективный и безопасный результат.

«Косметолог – не просто врач, он еще и немного психолог. Важно понять, что на самом деле беспокоит пациента. Возможно, это влияние окружения или проявление собственных комплексов по поводу внешности, а на самом деле с ней все в порядке. В таком случае врачу важно понять, проговорить и перенаправить пациента в пользу принятия себя и понимания, для чего нужна ему процедура, решит ли она его проблему. Я за гармонию и эстетику. Главное, не быть безудержным фанатиком и держаться золотой середины. Естественная красота и здоровье пациента – это важные составляющие в работе моей клиники», – говорит Марсель.

«Косметолог не дает оценку недостатков, а хочет помочь стать более уверенными в себе» Фото: Амир Закиров

ПРО ЖЕНЩИН ИЖЕВСКА

Большинство женщин в России имеет деформационный (отечный) тип старения, говорит Марсель. Это означает, что кожа накапливает избыточную жидкость за счет богатой подкожной жировой клетчатки на лице, что приводит к растяжению кожи. С одной стороны такой тип старения обладает рядом преимуществ: на коже нет мелких морщин, она практически всегда увлажненная. Но есть минусы – это глубокие заломы, отеки, нависания в виде «брылей», нависших век и второго подбородка. Решение есть всегда, главное, как и везде, профилактика.

Марсель видит, что люди в Ижевске начинают заниматься собой гораздо позднее, чем в других регионах страны : скорее всего, это связано с тем, что раньше было мало информации о косметологии. Сейчас же его радует, что бьюти сфера на пике популярности - это однозначно поможет на долгое время сохранить молодое, здоровое и ухоженное лицо.

«Когда я иду по улицам Ижевска, я замечаю, много красивых и ухоженных девушек и женщин. И меня как мужчину и врача-косметолога это вдохновляет. Мне важно, чтобы человек умел проявляться не только в разговоре и в делах, но выглядел визуально интересным и привлекательным», – улыбается Марсель.

Марсель Агзамов Фото: Амир Закиров

ПРО МУЖЧИН И ПРО СЕБЯ

В клинику Марселя приходят не только женщины.

«Радует, что мужчины, в том числе и ижевские, перестали стесняться. Потому что было развеяно множество мифов, связанных с косметологией. Им становится не менее важно иметь хорошую кожу и выглядеть привлекательно, а не только надеть дорогой костюм или ездить на дорогом авто. Конечно, мужчины реже изучают вопрос, к какому косметологу обратиться. Они идут по рекомендации подруги, жены или друзей. Да, мужчины уже не считают зазорным рассказывать, что посещают косметолога. Смело идут на рекомендованные процедуры. Поверьте, мужчины тоже любят быть здоровыми и красивыми, просто не всегда знают, с чего начать», , – уверяет Марсель.

Как косметолог он понимает важность регулярного ухода за своим лицом и руками. Его личные топ-процедуры: чистка, пилинг и массаж.

«Нужно понимать, что мужчины тоже кайфуют от всяких кремов и тому подобных вещей. Тут все зависит от того, какой они эффект увидели после того или иного средства. Например, у меня есть клиенты – прямо очень брутальные мужчины, – у которых очень большой бизнес. Они могут позвонить мне: «Марсель, ты на работе, мой крем есть?» И приезжают за ними».

ПРО ХОББИ И СВОЮ ШКОЛУ

Марсель любит активный отдых.

«Как человек, который хорошо работает, я люблю хорошо отдыхать. Люблю менять обстановку. Регулярно посещаю тренажерный зал, хожу в бассейн. Профессионально занимался плаванием 11 лет. Как итог – КМС. Недавно для себя открыл кикбоксинг. Это совершенно фантастическое ощущение своего тела в движении. Физическая нагрузка позволяет отсеять ненужные мысли, ты сосредоточен в моменте».

Марсель любит активный отдых. Фото предоставлено героем

Он задумывается о производстве собственной косметики, организации школы для будущих косметологов и создании своего бренда ювелирных изделий.

«Я вижу, что могу предложить через преподавание и молодым и уже практикующим косметологам. Я часто посещаю различные конференции и практические семинары. Я за постоянное развитие и повышение своей компетентности», – подытожил Марсель.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«90 процентов девушек и женщин знают о косметике меньше меня»: история Анатолия из Ижевска, который ведет бьюти-блог