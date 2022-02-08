«90 процентов девушек и женщин знают о косметике меньше меня»: история Анатолия из Ижевска, который ведет бьюти-блог

Анатолий не стесняется показывать, как он ухаживает за собой Фото: Амир Закиров

На «Комсомолке» стартует новый проект «Это по-мужски». Мы будем знакомить наших читателей с представителями сильного пола, которые ломают все привычные стереотипы и работают, казалось бы, в женских профессиях.

Мы привыкли видеть в магазинах косметики девушек-консультантов. Уж кто-то, но они-то смогут объяснить, чем праймер отличается от консилера, и посоветовать тоник после умывания. Но из каждого правила есть исключения. И первый герой нового проекта как раз такой.

От программиста до основателя магазина косметики

Анатолий – владелец магазина корейской косметики, который с удовольствием снимает видео и показывает на себе, как правильно ухаживать за кожей лица. Он знает, почему декоративную косметику нужно смывать не только пенкой, и без стеснения пользуется масками для лица.

Анатолий открыл магазин косметики в Ижевске Фото: Амир Закиров

Анатолию 31 год. По образованию он программист. Два года назад приехал в Ижевск из Саратова и открыл у нас в городе магазин косметики.

«Раньше я занимался спортивным питанием – в Саратове был филиал известного в Ижевске магазина спортпита. А потом решил своей подруге помочь открыть магазин корейской косметики. Оказалось, и интерес, и спрос на эту косметику есть. Война войной, а девушки все равно хотят быть красивыми», – улыбается Анатолий.

Снимает полуобнаженные видео

Для привлечения внимания потенциальных покупателей они с подругой решили внедрить интересную фишку – а что если парень будет рассказывать о косметике и показывать ее применение на себе?! Попробовали: обычно Анатолий снимает полуобнаженные видео в ванне, где подробно объясняет все этапы использования кремов, тоников и масок. Формат зашел – количество подписчиков и покупателей очень быстро выросло.

«Но вживую это тоже интересно. Девушка приходит в магазин косметики, а там консультант – парень. Я, кстати, понял, что 90 процентов девушек и женщин знают о косметике меньше меня. Они не знают даже о четырех компонентах базового ухода: очищение, тонер, сыворотка, крем. Думают, что, например, декоративную косметику смоет пенка. А про глубокое очищение пор с помощью гидрофильного масла вообще не знают – все же поры тональными средствами забиваются!»

В магазине продается уходовая косметика, не лечебная. Поэтому об отсутствии у него специального медицинского образования Анатолий не жалеет.

«Я много читал, изучал информацию, проходил обучение у наших поставщиков, знакомился с составами и спецификой косметики. Все пробовал на себе. Главное для меня – не навредить! За 2 года работы нашего магазина не было ни одного отрицательного отзыва».

Анатолий разбирается в косметике и может посоветовать лучшую своим клиентам Фото: Амир Закиров

«Я занимаюсь тем, чем я хочу»

Да и в социальных сетях у него нет хейтеров (тех, кто как-то негативно высказывается о том, что он делает, – прим. ред.).

«Да, такая подача провокационная. Ижевск – это все же не Москва, не Питер, где мужчина-стилист, визажист или тот, кто делает ноготочки, – это абсолютно нормально. Но нам еще ни разу не писали что-то плохое. Многие клиентки спрашивают у моих консультантов, когда буду я, и приходят только в мои смены. Это приятно».

Все, что Анатолий показывает на видео, он делает каждый день Фото: Амир Закиров

Кстати, все, что Анатолий показывает в своих видео, не снято специально. Он действительно именно так ухаживает за кожей.

«Как продавать то, во что сам не веришь и не используешь? Я не лицемер, врать очень тяжело. И у меня нет шампуня для всего, – смеется мужчина. – У меня много баночек в ванне. И маникюр для меня не запретная тема, просто не получается ввести это в систему. Возможно, когда-то сделаю себе филлеры – пока такой необходимости нет».

Анатолий регулярно тренируется, придерживается правильного питания.

«И да, я все это пропагандирую. Потому что нельзя кушать булочки и сладкое и при этом иметь чистую кожу даже при идеальном уходе. Это все взаимосвязано. Но считаю ли я себя бьюти-блогером? Скорее нет. В своем личном аккаунте я не говорю про это, только в рабочем».

Анатолий пропагандирует здоровый образ жизни Фото: Амир Закиров

Анатолию без разницы, что про него подумают.

«Я взрослый человек. Я знаю, что из себя представляю. И мне не нужно никому ничего доказывать. Мои друзья и подписчики личного аккаунта знают про мой специфический юмор на грани фола, представляют, что я могу вычудить. Наверное, среди мужчин есть хейтеры, но какое мне до них дело? Это моя жизнь, и я занимаюсь тем, что мне нравится».

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