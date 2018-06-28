Бензин, постой: что будет дальше с ценами на топливо в Ижевске?

28 Июнь 15:23 2018-07-03T15:59:00+03:00

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В конце мая – начале июня резкий скачок цен на бензин произошел не только в Ижевске, но и по всей России. С большим трудом рост удалось установить. Эксперты утверждают, что в нынешней ситуации невозможно дать долгосрочные прогнозы, но уверены точно в одном – снижения цен на топливо мы не увидим.

Их высота гарантирована

Напомним, ранее мы разбирались, почему резко взлетели цены на бензин в России. Это было связано с увеличением стоимости акцизов на топливо, подорожанием нефти, увеличением различных налогов и т.д. Все эти факторы ударили по кошелькам водителей и повлияли на цифры на табло заправок.

Средняя розничная цена бензина в России 14 мая достигла 41,28 рубля за литр.

- Проблему пришлось решать практически вручную, - рассказала Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс». – На экстренном совещании нефтяники по просьбе правительства согласились не повышать цены на бензин в обмен на снижение акцизов и отказ от планов по их повышению.

Решение хоть и находится на особом контроле у правительства, тем не менее, остается временным. Дальнейшее развитие ситуации будет уже зависеть напрямую от цены нефти на внешнем рынке.

- Нефтяные компании вынуждены балансировать между внешним и внутренним рынками. В случае, когда цены на внешнем рынке растут, им становится более выгодно экспортировать нефть, нежели поставлять на внутренний рынок нефтепродукты, - отметила эксперт.

Сейчас цена на нефть растет - с июля 2017 года она увеличилась с 49,51$ за баррель, до 76,44$ (май 2018). Сегодня этот показатель составляет 74,85$.

Какие прогнозы?

Цены на бензин ежегодно растут на 3-4 рубля, все к этому уже привыкли. Но повышение обычно было постепенным, поэтому нынешний скачок вызвал такой резонанс. Федеральные эксперты пока осторожны в прогнозах, но все сходятся на том, что рост продолжится, так или иначе.

- Цены на бензин продолжат рост, но второго резкого повышения стоимости в этом году ожидать не стоит, так как это может создать социальную напряженность как в обществе, так и в профессиональной среде. Динамика цен на бензин, на наш взгляд, будет ограничена 10%-м ростом ежегодно, и следующий виток роста цен можно ожидать уже в начале 2019 года, - сообщил Дмитрий Зотов, генеральный директор ПАО «ТрансФин-М».

По его словам, при дальнейшем росте стоимости нефти российские компании могут увеличить экспорт сырья, что сократит внутреннее производство нефтепродуктов и повлияет на изменение стоимости бензина и дизельного топлива в большую сторону.

Такого же мнения эксперты ИК «Фридом Финанс», но их прогнозы внушают небольшую надежду.

- Рост цен на бензин может возобновиться, если цены на нефть продолжат расти. Тем не менее оснований для дальнейшего роста цен на углеводородное сырье в настоящее время нет. На днях прошел саммит ОПЕК+, на котором было принято решение о плавном наращивании странами-участницами предложения нефти на рынке. Это будет сдерживать движение вверх нефтяных котировок, - сообщила аналитик Анастасия Соснова.

Некоторые специалисты считают, что остановить рост все-таки можно.

- Остановить долгосрочный растущий тренд на стоимость топлива возможно только в случае специальных директивных указаний сверху о необходимости увеличения поставок сырья на внутренний рынок. Разумеется, эти распоряжения должны быть адресованы российским энергетическим монополистам, которые сегодня продают все сырье на международных рынках, где им дают большую цену. Отличным решением могло бы стать увеличение экспортных пошлин, в этом случае произойдет выравнивание стоимости актива на разных рынках, что позволит оставлять больше углеводородов внутри страны, - рассказал Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Что в Ижевске?

В столице Удмуртии цены на бензин с 9 июня остаются стабильными. В зависимости от заправочной станции стоимость топлива находится в следующем диапазоне:

* АИ-92 – от 40,40 рублей за литр до 42,59 рублей за литр;

* АИ-95 – от 43,50 рублей за литр до 45,59 рублей за литр;

* Дизельное топливо – от 43,30 рублей за литр до 45,99.

Контролируют этот вопрос и общественники, например, Общероссийский народный фронт.

Ситуация с повышением цены на проезд в общественном транспорте и такси также остается на месте. Тарифы на автобусы, троллейбусы и трамваи прежде должны согласовать в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии.

- Цена на проезд может подняться, но пока не можем сказать, когда. Нами и другими перевозчиками еще зимой были поданы документы в комиссию по тарифам. Решения пока нет, - прокомментировали в пресс-службе ИПОПАТ.

В сфере такси пока тоже ничего не меняется.

- У нас какие были тарифы, такие и остаются, - рассказал водитель одной из служб такси.

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